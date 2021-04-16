Зеленський підтвердив переговори про "кластери" щодо Донбасу - їх обговорять 19 квітня

Президент України Володимир Зеленський вважає можливим проведення саміту лідерів "нормандської четвірки".

Як повідомляє "Європейська правда", про це він заявив на брифінгу в Парижі після переговорів з французьким колегою Еммануелем Макроном та канцлеркою Німеччини Ангелою Меркель.

"Ми наближаємося до наступного засідання "нормандської четвірки", я вважаю, що воно можливе", - сказав Зеленський..

"19 квітня буде засідання радників, будуть обговорюватися кластери. Це те, про що ми говорили декілька місяців тому, що будуть зроблені кластери французькою та німецькою стороною, з українськими доповненнями. Всі чотири країни підготують додатки, з чим згодні, з чим не згодні. Це – покрокове виконання Мінських домовленостей. Радники будуть узгоджувати ці позиції", - повідомив він.

Зазначимо, що "Кластери для імплементації Мінських угод" – це документ, який розробляє "нормандська четвірка" за пропозицією Німеччини та Франції. Він покликаний узгодити погляд на послідовність виконання пунктів Мінських домовленостей, яку Київ і Москва бачать по-різному.

19 березня заступник голови Адміністрації президента Росії Дмитро Козак написав лист до "нормандських радників", у якому, серед іншого, вказував, що українська сторона не представила обіцяні пропозиції до франко-німецького проєкту "Ключових кластерів з реалізації мінських угоді", внесеного на розгляд 8 лютого 2021 року.

Голова Офісу президента України Андрій Єрмак заявляв, що Україна за жодних умов не може погодитись на пропозиції, висловлені Дмитром Козаком після відеоконференції радників лідерів країн "нормандської четвірки", до якої належать Україна, Німеччина, Франція та Росія.

Українська сторона не розкривала деталей "кластерів", доки їх не погодять усі учасники переговорів, і не підтверджувала злитий у російські ЗМІ варіант плану.

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Нагадаємо: Міністри закордонних справ країн "Групи семи" та голова європейської дипломатії Жозеп Боррель у понеділок закликали Росію припинити провокації поблизу кордону з Україною.

Генсек НАТО Єнс Столтенберг також закликав Росію до негайного припинення провокацій в Україні та біля її кордонів.