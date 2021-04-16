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Зеленский подтвердил переговоры о "кластерах" по Донбассу - их обсудят 19 апреля

Пятница, 16 апреля 2021, 18:00

Президент Украины Владимир Зеленский считает возможным проведение саммита лидеров "нормандской четверки".

Как сообщает "Европейская правда", об этом он заявил на брифинге в Париже после переговоров с французским коллегой Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Ангелой Меркель.

"Мы приближаемся к следующему заседанию "нормандской четверки", я считаю, что оно возможно. 19 апреля будет заседание советников, будут обсуждаться кластеры. Это то, о чем мы говорили несколько месяцев назад, что будут сделаны кластеры французской и немецкой стороной, с украинскими дополнениями. Все четыре страны подготовят приложения, с чем согласны, с чем не согласны. Это - пошаговое выполнение Минских договоренностей. Советники будут согласовывать эти позиции ", - сказал Зеленский.

Ранее сообщалось, что Украина ни при каких условиях не может согласиться на предложения, высказанные заместителем главы администрации президента РФ Дмитрием Козаком после последней видеоконференции советников лидеров стран "нормандской четверки", в которую входят Украина, Германия, Франция и Россия.

Напомним, министры иностранных дел стран "Группы семи" и глава европейской дипломатии Жозеп Боррель в понедельник призвали Россию прекратить провокации вблизи границы с Украиной.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг также призвал Россию к немедленному прекращению провокаций в Украине и у ее границ.

Подробнее читайте в статье Все о новом плане Ермака: что предлагают в "Нормандии" для обновления Минских соглашений

Темы: ЗеленскийДонбасс


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