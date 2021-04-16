Зеленский подтвердил переговоры о "кластерах" по Донбассу - их обсудят 19 апреля

Президент Украины Владимир Зеленский считает возможным проведение саммита лидеров "нормандской четверки".

Как сообщает "Европейская правда", об этом он заявил на брифинге в Париже после переговоров с французским коллегой Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Ангелой Меркель.

"Мы приближаемся к следующему заседанию "нормандской четверки", я считаю, что оно возможно" - сказал Зеленский.

"19 апреля будет заседание советников, будут обсуждаться кластеры. Это то, о чем мы говорили несколько месяцев назад, что будут сделаны кластеры французской и немецкой стороной, с украинскими дополнениями. Все четыре страны подготовят приложения, с чем согласны, с чем не согласны. Это - пошаговое выполнение Минских договоренностей. Советники будут согласовывать эти позиции ", - сообщил он.

Отметим, что "Кластеры для имплементации Минских соглашений" – это документ, который разрабатывает "нормандская четверка" по предложению Германии и Франции. Он призван согласовать взгляд на последовательность выполнения пунктов Минских договоренностей, которую Киев и Москва видят по-разному.

19 марта заместитель главы Администрации президента России Дмитрий Козак написал письмо "нормандским советникам", в котором, среди прочего, указывал, что украинская сторона не представила обещанные предложения к франко-немецкому проекту "Ключевых кластеров по реализации минских соглашении", внесенному на рассмотрение 8 Февраль 2021 года.

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак заявлял, что Украина ни при каких условиях не может согласиться на предложения, высказанные Дмитрием Козаком после последней видеоконференции советников лидеров стран "нормандской четверки", в которую входят Украина, Германия, Франция и Россия.

Украинская сторона не раскрывала деталей "кластеров", пока их не согласуют все участники переговоров, и не подтверждала слитый в российские СМИ вариант плана.

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Напомним: Министры иностранных дел стран "Группы семи" и глава европейской дипломатии Жозеп Боррель в понедельник призвали Россию прекратить провокации вблизи границы с Украиной.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг также призвал Россию к немедленному прекращению провокаций в Украине и у ее границ.