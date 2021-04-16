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Москва радить послу США їхати у Вашингтон та обіцяє вислати дипломатів

П'ятниця, 16 квітня 2021, 22:48
Москва радить послу США їхати у Вашингтон та обіцяє вислати дипломатів

Російська сторона радить послу США Джону Саллівану повернутись у Вашингтон для консультацій, обіцяє вислати 10 американських дипломатів та сформувати "чорний список" із чиновників. 

Джерело: "РБК", "Інтерфакс-Росія"

Деталі: Інформацію про дзеркальні відповіді на видворення 10 російських дипломатів підтвердив міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров. Він заявив, що Москва також сформує список із 10 дипломатів, яких відправлять до Сполучених Штатів. Окрім того, там погрожуть США скоротити кількість дипломатів до 300, щоб досягти кількісного паритету із російськими дипломатами в Америці. 

Окрім того, Кремль планує запустити процедуру, якою хоче припинити практику влаштування на робота до американських дипмісій громадян Росії та інших країн. 

Росія також почала процедуру денонсації угоди із США, яка регулює пересування дипломатів у країні перебування. Відповідно до цього договору, дипломати мали повідомляти владу країни перебування про те, що планують виїхати на 25-мильний радіус навколо міста, де знаходиться консульство. Москва звинуватила американських дипломатів в ігноруванні таких правил. 

Росія також заявляє, що може прийняти "хворобливі" заходи для американського бізнесу. 

"Чорний список" американських посадовців наразі складається із тих восьми осіб, яким Росія вже заборонила в’їзд. 

Що передувало: Росія заборонила в’їзд восьми чинним та колишнім американським високопосадовцям, зокрема керівниками силових відомств, через причетність до "реалізації антиросійського курсу".

Передісторія:

  • 15 квітня Сполучені Штати оголосили про нові санкції щодо Росії за втручання у вибори й зловмисну ​​кібердіяльність.
  • Зокрема, під санкції потрапили 6 російських технологічних компаній, які допомагали у хакерських атаках проти США російським спецслужбам та 32 юридичних та фізичних осіб, які намагались вплинути на вибори президента США у 2020 році, та здійснювали інші акти дезінформації, 8 фізичних та юридичних осіб, які пов’язані із окупацією Криму та репресіями на півострові.
  • Пізніше посла США викликали в МЗС РФ у зв'язку з новими американськими санкціями і обіцяли "важку" розмову.

"Українська правда" в Threads

Теми: РосіяСШАдипломатичні відносини
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