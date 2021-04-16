Москва советует послу США ехать в Вашингтон и обещает выслать дипломатов

Российская сторона советует послу США Джону Салливану вернуться в Вашингтон для консультаций, обещает выслать 10 американских дипломатов и сформировать "черный список" из чиновников.

Источник: "РБК", "Интерфакс-Россия"

Детали: Информацию о зеркальных ответы на высылку 10 российских дипломатов подтвердил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Он заявил, что Москва также формирует список из 10 дипломатов, которых отправят в Соединенные Штаты. Кроме того, там угрожают США сократить количество дипломатов до 300, чтобы достичь количественного паритета с российскими дипломатами в Америке.

Кроме того, Кремль планирует запустить процедуру, которой хочет прекратить практику устройства на работу в американских дипмиссий граждан России и других стран.

Россия также начала процедуру денонсации соглашения с США, которая регулирует передвижение дипломатов в стране пребывания. Согласно этому договору, дипломаты должны были сообщать власти страны пребывания о том, что планируют выехать на 25-мильный радиус вокруг города, где находится консульство. Москва обвинила американских дипломатов в игнорировании таких правил.

Россия также заявляет, что может принять "болезненные" меры для американского бизнеса.

"Черный список" американских чиновников пока состоит из тех восьми человек, которым Россия уже запретила въезд.

Что предшествовало: Россия запретила въезд восьми действующим и бывшим американским чиновникам, в том числе руководителями силовых ведомств, из-за причастности к "реализации антироссийского курса".

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