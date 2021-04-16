США не планували долучатись до перемовин у Парижі – Білий дім
П'ятниця, 16 квітня 2021, 23:59
Сполучені Штати не розглядали можливість доєднатись до розмови президента Володимира Зеленського, його французького колеги Еммануеля Макрона та канцлера Німеччини Ангели Меркель.
Джерело: брифінг речниці "Білого дому" Джен Псакі, цитує "Укрінформ"
Пряма мова: "Я не чула про це від нашої команди, яка займається питаннями національної безпеки, чи маємо ми плани або рішення щодо участі".
Деталі: Так речниця адміністрації Байдена прокоментувала запитання щодо заяв Зеленського про участь американського президента у спільному саміті.
Передісторія:
- Основною темою переговорів президента України Володимира Зеленського з лідерами Франції та Німеччини була безпекова ситуація на Донбасі та проведення "нормандського саміту".
- Також Зеленський запропонував Франції підписати таку ж декларацію про підтримку майбутнього членства України у ЄС, як вже підписана з Литвою.
- Меркель, Макрон і Зеленський за підсумками переговорів в Парижі закликали Росію відвести війська від кордону з Україною.