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США не планували долучатись до перемовин у Парижі – Білий дім

П'ятниця, 16 квітня 2021, 23:59

Сполучені Штати не розглядали можливість доєднатись до розмови президента Володимира Зеленського, його французького колеги Еммануеля Макрона та канцлера Німеччини Ангели Меркель. 

Джерело: брифінг речниці "Білого дому" Джен Псакі, цитує "Укрінформ"

Пряма мова: "Я не чула про це від нашої команди, яка займається питаннями національної безпеки, чи маємо ми плани або рішення щодо участі".

Деталі: Так речниця адміністрації Байдена прокоментувала запитання щодо заяв Зеленського про участь американського президента у спільному саміті.

Передісторія:

  • Основною темою переговорів президента України Володимира Зеленського з лідерами Франції та Німеччини була безпекова ситуація на Донбасі та проведення "нормандського саміту".
  • Також Зеленський запропонував Франції підписати таку ж декларацію про підтримку майбутнього членства України у ЄС, як вже підписана з Литвою.
  • Меркель, Макрон і Зеленський за підсумками переговорів в Парижі закликали Росію відвести війська від кордону з Україною.

Теми: ЗеленськийСШАДонбас


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