США не планували долучатись до перемовин у Парижі – Білий дім

Сполучені Штати не розглядали можливість доєднатись до розмови президента Володимира Зеленського, його французького колеги Еммануеля Макрона та канцлера Німеччини Ангели Меркель.

Джерело: брифінг речниці "Білого дому" Джен Псакі, цитує "Укрінформ"

Пряма мова: "Я не чула про це від нашої команди, яка займається питаннями національної безпеки, чи маємо ми плани або рішення щодо участі".

Деталі: Так речниця адміністрації Байдена прокоментувала запитання щодо заяв Зеленського про участь американського президента у спільному саміті.

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