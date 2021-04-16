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США не планировали присоединяться к переговорам в Париже – Белый дом

Пятница, 16 апреля 2021, 23:59

Соединенные Штаты не рассматривали возможность присоединиться к разговору президента Владимира Зеленского, его французского коллеги Эммануэля Макрона и канцлера Германии Ангелы Меркель.

Источник: брифинг пресс-секретаря "Белого дома" Джен Псаки, цитирует "Укринформ"

Прямая речь: "Я не слышала об этом от нашей команды, которая занимается вопросами национальной безопасности, имеем ли мы планы или решение об участии".

Детали: Так спикер администрации Байдена прокомментировала вопрос относительно заявлений Зеленского об участии американского президента в общем саммите. 

Предыстория:

  • Основной темой переговоров президента Украины Владимира Зеленского с лидерами Франции и Германии была ситуация с безопасностью на Донбассе и проведение "нормандского саммита".
  • Также Зеленский предложил Франции подписать такую ​​же декларацию о поддержке будущего членства Украины в ЕС, как уже подписана с Литвой.
  • Меркель, Макрон и Зеленский по итогам переговоров в Париже призвали Россию отвести войска от границы с Украиной.

Темы: ЗеленскийСШАДонбасс


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