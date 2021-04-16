США не планировали присоединяться к переговорам в Париже – Белый дом

Соединенные Штаты не рассматривали возможность присоединиться к разговору президента Владимира Зеленского, его французского коллеги Эммануэля Макрона и канцлера Германии Ангелы Меркель.

Источник: брифинг пресс-секретаря "Белого дома" Джен Псаки, цитирует "Укринформ"

Прямая речь: "Я не слышала об этом от нашей команды, которая занимается вопросами национальной безопасности, имеем ли мы планы или решение об участии".

Детали: Так спикер администрации Байдена прокомментировала вопрос относительно заявлений Зеленского об участии американского президента в общем саммите.

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