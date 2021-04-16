США не планировали присоединяться к переговорам в Париже – Белый дом
Пятница, 16 апреля 2021, 23:59
Соединенные Штаты не рассматривали возможность присоединиться к разговору президента Владимира Зеленского, его французского коллеги Эммануэля Макрона и канцлера Германии Ангелы Меркель.
Источник: брифинг пресс-секретаря "Белого дома" Джен Псаки, цитирует "Укринформ"
Прямая речь: "Я не слышала об этом от нашей команды, которая занимается вопросами национальной безопасности, имеем ли мы планы или решение об участии".
Детали: Так спикер администрации Байдена прокомментировала вопрос относительно заявлений Зеленского об участии американского президента в общем саммите.
Предыстория:
- Основной темой переговоров президента Украины Владимира Зеленского с лидерами Франции и Германии была ситуация с безопасностью на Донбассе и проведение "нормандского саммита".
- Также Зеленский предложил Франции подписать такую же декларацию о поддержке будущего членства Украины в ЕС, как уже подписана с Литвой.
- Меркель, Макрон и Зеленский по итогам переговоров в Париже призвали Россию отвести войска от границы с Украиной.