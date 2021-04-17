Після зустрічі у Парижі Twitter Макрона заговорив українською
Субота, 17 квітня 2021, 00:14
За результатами зустрічі із українським президентом Володимиром Зеленським лідер Франції Еммануель Макрон опублікував у Twitter допис українською.
Джерело: Макрон у Twitter
Щодо ситуації в Донбасі, разом з Україною та Німеччиною ми продовжуємо мобілізувати свої зусилля і надалі рішуче налаштовані на пошук політичного рішення, що є єдиним можливим. pic.twitter.com/B0GfLvxTVj— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) April 16, 2021
Деталі: Цей же допис продубльований і французькою мовою.
Передісторія:
- Основною темою переговорів президента України Володимира Зеленського з лідерами Франції та Німеччини була безпекова ситуація на Донбасі та проведення "нормандського саміту".
- Також Зеленський запропонував Франції підписати таку ж декларацію про підтримку майбутнього членства України у ЄС, як вже підписана з Литвою.
- Меркель, Макрон і Зеленський за підсумками переговорів в Парижі закликали Росію відвести війська від кордону з Україною.
Українська правда