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Після зустрічі у Парижі Twitter Макрона заговорив українською

Субота, 17 квітня 2021, 00:14
Фото: ОП

За результатами зустрічі із українським президентом Володимиром Зеленським лідер Франції Еммануель Макрон опублікував у Twitter допис українською.

Джерело: Макрон у Twitter

Деталі: Цей же допис продубльований і французькою мовою.

Передісторія:

  • Основною темою переговорів президента України Володимира Зеленського з лідерами Франції та Німеччини була безпекова ситуація на Донбасі та проведення "нормандського саміту".
  • Також Зеленський запропонував Франції підписати таку ж декларацію про підтримку майбутнього членства України у ЄС, як вже підписана з Литвою.
  • Меркель, Макрон і Зеленський за підсумками переговорів в Парижі закликали Росію відвести війська від кордону з Україною.

Українська правда
Теми: Франціямова


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