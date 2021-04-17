Після зустрічі у Парижі Twitter Макрона заговорив українською

За результатами зустрічі із українським президентом Володимиром Зеленським лідер Франції Еммануель Макрон опублікував у Twitter допис українською.

Джерело: Макрон у Twitter

Щодо ситуації в Донбасі, разом з Україною та Німеччиною ми продовжуємо мобілізувати свої зусилля і надалі рішуче налаштовані на пошук політичного рішення, що є єдиним можливим. pic.twitter.com/B0GfLvxTVj