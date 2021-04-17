После встречи в Париже Twitter Макрона заговорил на украинском
Суббота, 17 апреля 2021, 00:14
По результатам встречи с украинским президентом Владимиром Зеленским лидер Франции Эммануэль Макрона опубликовал в Twitter пост на украинском.
Источник: Макрон в Twitter
Щодо ситуації в Донбасі, разом з Україною та Німеччиною ми продовжуємо мобілізувати свої зусилля і надалі рішуче налаштовані на пошук політичного рішення, що є єдиним можливим. pic.twitter.com/B0GfLvxTVj— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) April 16, 2021
Детали: Этот же сообщение продублировано и на французском языке.
Предыстория:
- Основной темой переговоров президента Украины Владимира Зеленского с лидерами Франции и Германии была ситуация с безопасностью на Донбассе и проведение "нормандского саммита".
- Также Зеленский предложил Франции подписать такую же декларацию о поддержке будущего членства Украины в ЕС, как уже подписана с Литвой.
- Меркель, Макрон и Зеленский по итогам переговоров в Париже призвали Россию отвести войска от границы с Украиной.
Украинская правда