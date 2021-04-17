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После встречи в Париже Twitter Макрона заговорил на украинском

Суббота, 17 апреля 2021, 00:14
Фото: ОП

По результатам встречи с украинским президентом Владимиром Зеленским лидер Франции Эммануэль Макрона опубликовал в Twitter пост на украинском.

Источник: Макрон в Twitter

Детали: Этот же сообщение продублировано и на французском языке.

Предыстория:

  • Основной темой переговоров президента Украины Владимира Зеленского с лидерами Франции и Германии была ситуация с безопасностью на Донбассе и проведение "нормандского саммита".
  • Также Зеленский предложил Франции подписать такую ​​же декларацию о поддержке будущего членства Украины в ЕС, как уже подписана с Литвой.
  • Меркель, Макрон и Зеленский по итогам переговоров в Париже призвали Россию отвести войска от границы с Украиной.

Украинская правда
Темы: Францияязык


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