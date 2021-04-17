После встречи в Париже Twitter Макрона заговорил на украинском

По результатам встречи с украинским президентом Владимиром Зеленским лидер Франции Эммануэль Макрона опубликовал в Twitter пост на украинском.

Источник: Макрон в Twitter

Щодо ситуації в Донбасі, разом з Україною та Німеччиною ми продовжуємо мобілізувати свої зусилля і надалі рішуче налаштовані на пошук політичного рішення, що є єдиним можливим. pic.twitter.com/B0GfLvxTVj — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) April 16, 2021

Детали: Этот же сообщение продублировано и на французском языке.

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