У США прокоментували відповідь Москви на санкції: “Гідна жалю”

У Держдепартаменті США заявили, що відповідь Москви на американські санкції була "ескалаційною і гідною жалю" дією.

Джерело: відповідь представника Держдепу США електронною поштою, яку наводить Reuters

Дослівно: "Відповідь Росії в п'ятницю була "ескалаційною і гідною жалю".

Деталі: У Держдепі додали, що вступати в цикл ескалації не в інтересах США, однак вони залишають за собою право відповісти на будь-які заходи у відповідь Росії проти Сполучених Штатів.

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