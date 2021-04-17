Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

У США прокоментували відповідь Москви на санкції: “Гідна жалю”

Субота, 17 квітня 2021, 06:34

У Держдепартаменті США заявили, що відповідь Москви на американські санкції була "ескалаційною і гідною жалю" дією.

Джерело: відповідь представника Держдепу США електронною поштою, яку наводить Reuters

Дослівно: "Відповідь Росії в п'ятницю була "ескалаційною і гідною жалю".

Деталі: У Держдепі додали, що вступати в цикл ескалації не в інтересах США, однак вони залишають за собою право відповісти на будь-які заходи у відповідь Росії проти Сполучених Штатів.

Передісторія:

  • 16 квітня у відповідь на санкції США Росія заборонила в’їзд восьми чинним та колишнім американським високопосадовцям, зокрема керівниками силових відомств, через причетність до "реалізації антиросійського курсу".
  • Йдеться про директора ФБР Крістофера Рея, директора національної розвідки Евріл Хейнс, генпрокурора Мерріка Гарланда, директора Федерального бюро тюрем Майкла Карвахаль, міністра внутрішньої безпеки Алехандро Майоркас та радника президента із внутрішньої політики Сьюзан Райс. Також під санкції потрапив колишній помічник Дональда Трампа з національної безпеки та постійний представник США в ООН Джон Болтон та ексдиректор ЦРУ Роберт Вулсі.
  • Також, Росія радить послу США Джону Саллівану повернутись у Вашингтон для консультацій, обіцяє вислати 10 американських дипломатів та сформувати "чорний список" із чиновників. 

Теми: СШАРосіясанкції


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Очільник МОЗ Киргизстану допустив лікування COVID-19 аконітом — він отруйний

Кастро пішов з посади лідера Компартії Куби

Після зустрічі у Парижі Twitter Макрона заговорив українською

Генштаб закликає місцеву владу не створювати воєнізовані формування 

Москва радить послу США їхати у Вашингтон та обіцяє вислати дипломатів

Публічних осіб більше не будуть щеплювати залишками вакцин – Степанов

Усі новини...
США
США не планували долучатись до перемовин у Парижі – Білий дім
Москва радить послу США їхати у Вашингтон та обіцяє вислати дипломатів
За "антиросійський курс": посадовцям США заборонили в’їзд до РФ
Останні новини
07:24
Росія перекинула в Крим штурмовики
06:34
У США прокоментували відповідь Москви на санкції: “Гідна жалю”
05:30
COVID-19: За час пандемії у світі загинули 3 мільйони людей
04:50
J&J: Недостатньо свідчень, що вакцина проти COVID-19 викликає тромби
03:42
НАТО про блокування Росією Чорного моря: Невиправданий крок
02:45
Очільник МОЗ Киргизстану допустив лікування COVID-19 аконітом — він отруйний
01:31
Кастро пішов з посади лідера Компартії Куби
00:45
Наєв: Сил ЗСУ цілком достатньо для реагування на дії РФ
00:14
Після зустрічі у Парижі Twitter Макрона заговорив українською
23:59
США не планували долучатись до перемовин у Парижі – Білий дім
Усі новини...