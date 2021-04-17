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У США прокоментували відповідь Москви на санкції: “Гідна жалю”

Субота, 17 квітня 2021, 06:34
У США прокоментували відповідь Москви на санкції: “Гідна жалю”

У Держдепартаменті США заявили, що відповідь Москви на американські санкції була "ескалаційною і гідною жалю" дією.

Джерело: відповідь представника Держдепу США електронною поштою, яку наводить Reuters

Дослівно: "Відповідь Росії в п'ятницю була "ескалаційною і гідною жалю".

Деталі: У Держдепі додали, що вступати в цикл ескалації не в інтересах США, однак вони залишають за собою право відповісти на будь-які заходи у відповідь Росії проти Сполучених Штатів.

Передісторія:

  • 16 квітня у відповідь на санкції США Росія заборонила в’їзд восьми чинним та колишнім американським високопосадовцям, зокрема керівниками силових відомств, через причетність до "реалізації антиросійського курсу".
  • Йдеться про директора ФБР Крістофера Рея, директора національної розвідки Евріл Хейнс, генпрокурора Мерріка Гарланда, директора Федерального бюро тюрем Майкла Карвахаль, міністра внутрішньої безпеки Алехандро Майоркас та радника президента із внутрішньої політики Сьюзан Райс. Також під санкції потрапив колишній помічник Дональда Трампа з національної безпеки та постійний представник США в ООН Джон Болтон та ексдиректор ЦРУ Роберт Вулсі.
  • Також, Росія радить послу США Джону Саллівану повернутись у Вашингтон для консультацій, обіцяє вислати 10 американських дипломатів та сформувати "чорний список" із чиновників. 

"Українська правда" у Threads

Теми: СШАРосіясанкції
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