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В США прокомментировали ответ Москвы на санкции: "Достоен сожаления"

Суббота, 17 апреля 2021, 06:34

В Госдепартаменте США заявили, что ответ Москвы на американские санкции был "эскалационным и достойным сожаления" действием.

Источник: ответ представителя Госдепа США по электронной почте, которую приводит Reuters

Дословно: "Ответ России в пятницу был "эскалационным и достойным сожаления".

Детали: В Госдепе добавили, что вступать в цикл эскалации не в интересах США, однако они оставляют за собой право ответить на любые меры России против Соединенных Штатов.

Предыстория:

  • 16 апреля в ответ на санкции США Россия запретила въезд восьми действующим и бывшим американским чиновникам, в том числе руководителями силовых ведомств, из-за причастности к "реализации антироссийского курса".
  • Речь идет о директоре ФБР Кристофера Рэя, директоре национальной разведки Эврил Хейнс, генпрокуроре Меррике Гарланде, директоре Федерального бюро тюрем Майкле Карвахале, министре внутренней безопасности Алехандро Майоркасе и советнике президента по внутренней политике Сьюзан Райс. Также под санкции попал бывший помощник Дональда Трампа по национальной безопасности и постоянный представитель США в ООН Джон Болтон и экс-директор ЦРУ Роберт Вулси.
  • Также, Россия советует послу США Джону Салливану вернуться в Вашингтон для консультаций, обещает выслать 10 американских дипломатов и сформировать "черный список" из чиновников.

Темы: СШАРосcиясанкции


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