В США прокомментировали ответ Москвы на санкции: "Достоен сожаления"

В Госдепартаменте США заявили, что ответ Москвы на американские санкции был "эскалационным и достойным сожаления" действием.

Источник: ответ представителя Госдепа США по электронной почте, которую приводит Reuters

Дословно: "Ответ России в пятницу был "эскалационным и достойным сожаления".

Детали: В Госдепе добавили, что вступать в цикл эскалации не в интересах США, однако они оставляют за собой право ответить на любые меры России против Соединенных Штатов.

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