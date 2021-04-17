В США прокомментировали ответ Москвы на санкции: "Достоен сожаления"
Суббота, 17 апреля 2021, 06:34
В Госдепартаменте США заявили, что ответ Москвы на американские санкции был "эскалационным и достойным сожаления" действием.
Источник: ответ представителя Госдепа США по электронной почте, которую приводит Reuters
Дословно: "Ответ России в пятницу был "эскалационным и достойным сожаления".
Детали: В Госдепе добавили, что вступать в цикл эскалации не в интересах США, однако они оставляют за собой право ответить на любые меры России против Соединенных Штатов.
Предыстория:
- 16 апреля в ответ на санкции США Россия запретила въезд восьми действующим и бывшим американским чиновникам, в том числе руководителями силовых ведомств, из-за причастности к "реализации антироссийского курса".
- Речь идет о директоре ФБР Кристофера Рэя, директоре национальной разведки Эврил Хейнс, генпрокуроре Меррике Гарланде, директоре Федерального бюро тюрем Майкле Карвахале, министре внутренней безопасности Алехандро Майоркасе и советнике президента по внутренней политике Сьюзан Райс. Также под санкции попал бывший помощник Дональда Трампа по национальной безопасности и постоянный представитель США в ООН Джон Болтон и экс-директор ЦРУ Роберт Вулси.
- Также, Россия советует послу США Джону Салливану вернуться в Вашингтон для консультаций, обещает выслать 10 американских дипломатов и сформировать "черный список" из чиновников.