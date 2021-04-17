Россия высылает украинского дипломата

Моосква заявила, что пребывание украинского консула Александра Сосонюка в России "нежелательно".

Источник: РИА Новости

Детали: Сообщается, что временный поверенный в делах Украины вызван в российский МИД "в связи с противоправной деятельностью консула в Петербурге".

Дословно: "Пребывание украинского консула Сосонюка в России нежелательно, ему рекомендовано покинуть страну за 72 часа, начиная с 19 апреля".

Напомним: