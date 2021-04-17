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Россия высылает украинского дипломата

Суббота, 17 апреля 2021, 15:30
Россия высылает украинского дипломата

Моосква заявила, что пребывание украинского консула Александра Сосонюка в России "нежелательно".

Источник: РИА Новости

Детали: Сообщается, что временный поверенный в делах Украины вызван в российский МИД "в связи с противоправной деятельностью консула в Петербурге".

Дословно: "Пребывание украинского консула Сосонюка в России нежелательно, ему рекомендовано покинуть страну за 72 часа, начиная с 19 апреля".

Напомним:

  • ФСБ России задержала и в течение нескольких часов удерживала консула Украины Александра Сосонюка. После чего его отпустили.
  • В МИД отметили, что в ближайшее время украинская сторона определится с формой реагирования на задержание Сосонюка.
  • Заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин рассказал, что россияне сделали вид, что не узнали представителя украинского консульства Александра Сосонюка, когда задерживали его 16 апреля в Санкт-Петербурге.

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Темы: Росcиядипломатические отношенияУкраина
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