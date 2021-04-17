Россия высылает украинского дипломата
Суббота, 17 апреля 2021, 15:30
Моосква заявила, что пребывание украинского консула Александра Сосонюка в России "нежелательно".
Источник: РИА Новости
Детали: Сообщается, что временный поверенный в делах Украины вызван в российский МИД "в связи с противоправной деятельностью консула в Петербурге".
Дословно: "Пребывание украинского консула Сосонюка в России нежелательно, ему рекомендовано покинуть страну за 72 часа, начиная с 19 апреля".
Напомним:
- ФСБ России задержала и в течение нескольких часов удерживала консула Украины Александра Сосонюка. После чего его отпустили.
- В МИД отметили, что в ближайшее время украинская сторона определится с формой реагирования на задержание Сосонюка.
- Заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин рассказал, что россияне сделали вид, что не узнали представителя украинского консульства Александра Сосонюка, когда задерживали его 16 апреля в Санкт-Петербурге.