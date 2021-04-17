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У ФСБ заявили, що консул України хотів купити закриті бази даних

Субота, 17 квітня 2021, 18:46
У ФСБ заявили, що консул України хотів купити закриті бази даних

У ФСБ РФ заявляють, що затриманий у Санкт-Петербурзі український консул Олександр Сосонюк в середині березня хотів придбай закриті бази даних росіян.

Джерело: відео ФСБ, поширене Центром громадських зв'язків, повідомляє Інтерфакс

Дослівно: "Чоловік шукав бази даних на громадян РФ. Цікавився житловими прописками, щодо машин, реєстраційні номери. Ще даними ФСБ і базою даних кримінальних справ".

Деталі: У відео йдеться, що Сосонюк хотів придбати ці бази даних в середині березня.

На відео також присутній продавець з ярмарки "Юнона" в Петербурзі, який розповів, що Сосонюк нібито планував саме там придбай потрібну йому інформацію.

У російській спецслужбі заявляють, що затриманий консул України викритий у шпигунстві. "Ви затримані за протиправні дії, які називаються шпигунство", - сказав співробітник спецслужби Сосонюку.

Судячи з відео ФСБ, Сосонюка було затримано в ресторані. Пізніше його доставили в УФСБ по Санкт-Петербургу і Ленінградській області. Туди ж прибули українські диппрацівники.

Передісторія:

  • ФСБ Росії затримала і протягом кількох годин утримувала консула України Олександра Сосонюка. Після чого його відпустили.
  • Заступник міністра закордонних справ України Євгеній Єнін розповів, що росіяни зробили вигляд, що не впізнали представника українського консульства Олександра Сосонюка, коли затримували його 16 квітня у Санкт-Петербурзі.
  • Москва заявила, що перебування українського консула Олександра Сосонюка в Росії "небажане", йому рекомендовано покинути країну протягом 72 годин, починаючи з 19 квітня.
  • У відповідь на рішення РФ вислати українського консула в Санкт-Петербурзі МЗС України вимагає від старшого дипломата посольства Росії в Києві залишити територію України.

"Українська правда" в Threads

Теми: РосіяФСБ
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