У ФСБ заявили, що консул України хотів купити закриті бази даних

У ФСБ РФ заявляють, що затриманий у Санкт-Петербурзі український консул Олександр Сосонюк в середині березня хотів придбай закриті бази даних росіян.

Джерело: відео ФСБ, поширене Центром громадських зв'язків, повідомляє Інтерфакс

Дослівно: "Чоловік шукав бази даних на громадян РФ. Цікавився житловими прописками, щодо машин, реєстраційні номери. Ще даними ФСБ і базою даних кримінальних справ".

Деталі: У відео йдеться, що Сосонюк хотів придбати ці бази даних в середині березня.

На відео також присутній продавець з ярмарки "Юнона" в Петербурзі, який розповів, що Сосонюк нібито планував саме там придбай потрібну йому інформацію.

У російській спецслужбі заявляють, що затриманий консул України викритий у шпигунстві. "Ви затримані за протиправні дії, які називаються шпигунство", - сказав співробітник спецслужби Сосонюку.

Судячи з відео ФСБ, Сосонюка було затримано в ресторані. Пізніше його доставили в УФСБ по Санкт-Петербургу і Ленінградській області. Туди ж прибули українські диппрацівники.

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