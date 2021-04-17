В ФСБ заявили, что консул Украины хотел купить закрытые базы данных

В ФСБ РФ заявляют, что задержанный в Санкт-Петербурге украинский консул Александр Сосонюк в середине марта хотел приобрети закрытые базы данных россиян.

Источник: видео ФСБ, распространённое Центром общественных связей, сообщает Интерфакс

Дословно: "Мужчина искал базы данных на граждан РФ. Интересовался жилищными прописками, по машинам, регистрационные номера. Ещё данными ФСБ и базой данных уголовных дел".

Детали: В видео говорится, что Сосонюк хотел приобрести эти базы данных в середине марта.

На видео также присутствует продавец с ярмарки "Юнона" в Петербурге, который рассказал, что Сосонюк якобы планировал именно там приобрети интересующую его информацию.

В российской спецслужбе заявляют, что задержанный консул Украины уличён в шпионаже. "Вы задержаны за противоправные действия, которые называются шпионаж", - сказал сотрудник спецслужбы Сосонюку.

Судя по видео ФСБ, Сосонюк был задержан в ресторане. Позднее его доставили в УФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Туда же прибыли украинские дипработники.

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