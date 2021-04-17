В ФСБ заявили, что консул Украины хотел купить закрытые базы данных
В ФСБ РФ заявляют, что задержанный в Санкт-Петербурге украинский консул Александр Сосонюк в середине марта хотел приобрети закрытые базы данных россиян.
Источник: видео ФСБ, распространённое Центром общественных связей, сообщает Интерфакс
Дословно: "Мужчина искал базы данных на граждан РФ. Интересовался жилищными прописками, по машинам, регистрационные номера. Ещё данными ФСБ и базой данных уголовных дел".
Детали: В видео говорится, что Сосонюк хотел приобрести эти базы данных в середине марта.
На видео также присутствует продавец с ярмарки "Юнона" в Петербурге, который рассказал, что Сосонюк якобы планировал именно там приобрети интересующую его информацию.
В российской спецслужбе заявляют, что задержанный консул Украины уличён в шпионаже. "Вы задержаны за противоправные действия, которые называются шпионаж", - сказал сотрудник спецслужбы Сосонюку.
Судя по видео ФСБ, Сосонюк был задержан в ресторане. Позднее его доставили в УФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Туда же прибыли украинские дипработники.
Предыстория:
- ФСБ России задержала и в течение нескольких часов удерживала консула Украины Александра Сосонюка. После чего его отпустили.
- Заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин рассказал, что россияне сделали вид, что не узнали представителя украинского консульства Александра Сосонюка, когда задерживали его 16 апреля в Санкт-Петербурге.
- Моосква заявила, что пребывание украинского консула Александра Сосонюка в России "нежелательно", ему рекомендовано покинуть страну за 72 часа, начиная с 19 апреля.
- В ответ на решение РФ выслать украинского консула в Санкт-Петербурге МИД Украины потребовало от старшего дипломата посольства России в Киеве покинуть территорию Украины.