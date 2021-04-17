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Джемілєв: Створення групи кримських татар у ВР не розглядається

Субота, 17 квітня 2021, 22:33
Джемілєв: Створення групи кримських татар у ВР не розглядається

Лідер кримськотатарського народу Мустафа Джемілєв заявляє, що питання про його вихід із фракції "Європейська солідарність" і об'єднання кримських татар в окрему парламентську групу зараз не розглядається.

Джерело: Джемілєв у коментарі Крим.Реалії

Деталі: За словами Джемілєва, таке питання обговорювалося в порядку пропозиції, а не ультиматуму, на зустрічі з главою Офісу президента Андрієм Єрмаком минулого року. На ній були присутні також інші депутати, кримські татари.

Пряма мова: "Це в порядку обговорення було: а чи не краще було б, якби всі кримські татари, які в різних фракціях – "Голос", "Європейська солідарність", може, ще хтось приєднається, - створили окрему парламентську групу, яка б називалася "Крим" або "деокупацію Криму", і тоді б, мовляв, питання, пов'язані з Кримом, швидше проходили у Верховній Раді".

Що передувало: Раніше Джемілєв в ефірі телеканалу ATR заявив, що керівник Офісу президента Андрій Єрмак радив йому вийти з фракції "Європейська солідарність", щоб питання кримських татар вирішувалися швидше. Він не погодився на пропозицію. 

"Українська правда" в Threads

Теми: Джемілєвкримські татариВерховна РадаАндрій Єрмак
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