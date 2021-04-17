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Джемилев: Создание группы крымских татар в ВР не рассматривается

Суббота, 17 апреля 2021, 22:33
Джемилев: Создание группы крымских татар в ВР не рассматривается

Лидер крымскотатарского народа Мустафа Джемилев заявляет, что вопрос о его выходе из фракции "Европейская солидарность" и объединении крымских татар в отдельную парламентскую группу сейчас не рассматривается.

Источник: Джемилев в комментарии Крым.Реалии

Детали: По словам Джемилева, такой вопрос обсуждался в порядке предложения, а не ультиматума, на встрече с главой Офиса президента Андреем Ермаком в прошлом году. На ней присутствовали также и другие депутаты, крымские татары.

Прямая речь: "Это в порядке обсуждения было: а не лучше ли было б, если все крымские татары, которые в разных фракциях – "Голос", "Европейская солидарность", может, еще кто присоединится, – создали отдельную парламентскую группу, которая бы называлась "Крым" или "Деоккупация Крыма", и тогда бы, дескать, вопросы, связанные с Крымом, быстрее проходили в Верховной Раде".

Что предшествовало: Ранее Джемилев в эфире телеканала ATR заявил, что руководитель Офиса президента Андрей Ермак советовал ему выйти из фракции "Европейская солидарность", чтобы вопросы крымских татар решались быстрее. Он не согласился на предложение.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Джемилевкрымские татарыВерховная РадаАндрей Ермак
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