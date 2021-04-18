Два бойових британських кораблі увійдуть у Чорне море – ЗМІ
За повідомленням засобів масової інформації, у травні до Чорного моря вирушать два кораблі Королівського флоту Британії.
Джерело: The Sunday Times
Дослівно: "Есмінець типу 45, озброєний зенітними ракетами, та протичовновий фрегат типу 23 залишать авіаносну групу Королівського флоту в Середземному морі та вирушать через Босфор до Чорного моря".
"Розміщення кораблів біля узбережжя України має на меті продемонструвати солідарність з Києвом та союзниками НАТО після того, як президент Байден скасував відправку двох американських військових кораблів до Чорного моря минулого тижня, остерігаючись ескалації кризи внаслідок нарощування російських військових".
Деталі: Для підтримки кораблів у стані готовності перебуватиме флагманське судно "Королева Єлизавета" з гелікоптерами для боротьби з підводними човнами та винищувачами-бомбардувальниками F35B на борту.
За повідомленням ЗМІ, це судно залишиться у Середземному морі, оскільки перебування кораблів такого типу в Чорному морі забороняє міжнародна угода.
Передісторія:
- Сполучені Штати скасували заплановане на цьому тижні розміщення двох військових кораблів у Чорному морі.
- Росія перекинула в Чорне море 15 кораблів Каспійської флотилії, офіційно метою заходу в акваторію є навчання. Також Москва перебазувала штурмовики Су-25СМЗ зі Ставропольського краю на аеродроми захопленого нею Криму.