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Два бойових британських кораблі увійдуть у Чорне море – ЗМІ

Неділя, 18 квітня 2021, 06:42

За повідомленням засобів масової інформації, у травні до Чорного моря вирушать два кораблі Королівського флоту Британії.

Джерело: The Sunday Times

Дослівно: "Есмінець типу 45, озброєний зенітними ракетами, та протичовновий фрегат типу 23 залишать авіаносну групу Королівського флоту в Середземному морі та вирушать через Босфор до Чорного моря".

"Розміщення кораблів біля узбережжя України має на меті продемонструвати солідарність з Києвом та союзниками НАТО після того, як президент Байден скасував відправку двох американських військових кораблів до Чорного моря минулого тижня, остерігаючись ескалації кризи внаслідок нарощування російських військових".

Деталі: Для підтримки кораблів у стані готовності перебуватиме флагманське судно "Королева Єлизавета" з гелікоптерами для боротьби з підводними човнами та винищувачами-бомбардувальниками F35B на борту.

За повідомленням ЗМІ, це судно залишиться у Середземному морі, оскільки перебування кораблів такого типу в Чорному морі забороняє міжнародна угода.

Передісторія:

  • Сполучені Штати скасували заплановане на цьому тижні розміщення двох військових кораблів у Чорному морі.

Теми: БританіяЧорне море


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