Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Два бойових британських кораблі увійдуть у Чорне море – ЗМІ

Неділя, 18 квітня 2021, 06:42
Два бойових британських кораблі увійдуть у Чорне море – ЗМІ

За повідомленням засобів масової інформації, у травні до Чорного моря вирушать два кораблі Королівського флоту Британії.

Джерело: The Sunday Times

Дослівно: "Есмінець типу 45, озброєний зенітними ракетами, та протичовновий фрегат типу 23 залишать авіаносну групу Королівського флоту в Середземному морі та вирушать через Босфор до Чорного моря".

"Розміщення кораблів біля узбережжя України має на меті продемонструвати солідарність з Києвом та союзниками НАТО після того, як президент Байден скасував відправку двох американських військових кораблів до Чорного моря минулого тижня, остерігаючись ескалації кризи внаслідок нарощування російських військових".

Деталі: Для підтримки кораблів у стані готовності перебуватиме флагманське судно "Королева Єлизавета" з гелікоптерами для боротьби з підводними човнами та винищувачами-бомбардувальниками F35B на борту.

За повідомленням ЗМІ, це судно залишиться у Середземному морі, оскільки перебування кораблів такого типу в Чорному морі забороняє міжнародна угода.

Передісторія:

  • Сполучені Штати скасували заплановане на цьому тижні розміщення двох військових кораблів у Чорному морі.
  • Росія перекинула в Чорне море 15 кораблів Каспійської флотилії, офіційно метою заходу в акваторію є навчання. Також Москва перебазувала штурмовики Су-25СМЗ зі Ставропольського краю на аеродроми захопленого нею Криму.

"Українська правда" у Threads

Теми: Велика БританіяЧорне море
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фотоПростояв два дні: у Києві зрізали дуб, посаджений у пам’ять про загиблого Романа Ратушного

Макрон розповів про обіцянку Орбана щодо вступу України до ЄС

Сільський голова може підписувати повістки – міністр оборони

40% українських компаній вважають, що війна закінчиться у 2025 році – опитування

ЄС готує транш у 1,5 млрд євро для України "найближчими днями"

відеоДепутат сільради на Закарпатті міг кинути гранати через суперечку про надбавки голові

Усі новини...
Росія представляє загрозу безпеці Європи – міністр оборони Німеччини
У ФСБ заявили, що консул України хотів купити закриті бази даних
Україна у відповідь РФ висилає російського дипломата
Росія висилає українського дипломата
Останні новини
20:53
Клименко: Депутат, який підірвав гранати в сільраді на Закарпатті, залишив записку
20:39
Мисливці на "Шахедів" і суперсучасні ракетні системи: на Львівщині кажуть, що посилили ППО
20:27
У Севастополі було чутно вибух, окупанти пишуть про збитий безпілотник
20:24
У жовтні банки видали іпотечних кредитів на 1,3 мільярда – НБУ
20:13
"Укргідроенерго" планує відновити 1 ГВт потужності протягом наступних пів року
20:10
Народила від батька: на Сумщині поліція затримала чоловіка, який систематично ґвалтував доньку
20:08
Європейська інвесткомпанія KKCG придбала ІТ-платформу Avenga з офісами в Україні
20:06
Шольц розповів, як відволік Орбана від голосування проти України
20:05
Російський суд відправив кримського журналіста Ернеса Аметова до в’язниці на 11 років 
20:00
ТОК-ШОУ УП: Історичне рішення ЄС. Турне Зеленського. Ракетний терор РФ. Відкриті декларації
Усі новини...
Реклама: