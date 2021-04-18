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Два боевых британских корабля войдут в Черное море – СМИ

Воскресенье, 18 апреля 2021, 06:42

По сообщению средств массовой информации, в мае к Черному морю отправятся два корабля Королевского флота Великобритании.

Источник: The Sunday Times

Дословно: "Эсминец типа 45, вооруженный зенитными ракетами, и противолодочный фрегат типа 23 оставят авианосную группу Королевского флота в Средиземном море и отправятся через Босфор в Черное море".

"Размещение кораблей у побережья Украины имеет цель продемонстрировать солидарность с Киевом и союзниками НАТО после того, как президент Байден отменил отправку двух американских военных кораблей в Черное море на прошлой неделе, опасаясь эскалации кризиса вследствие наращивания российских военных".

Детали: Для поддержки кораблей в состоянии готовности будет находиться флагманское судно "Королева Елизавета" с вертолетами для борьбы с подводными лодками и истребителями-бомбардировщиками F35B на борту.

По сообщению СМИ, это судно останется в Средиземном море, поскольку пребывание кораблей такого типа в Черном море запрещает международное соглашение.

Предыстория:

  • Соединенные Штаты отменили запланированное на этой неделе размещение двух военных кораблей в Черном море.

Темы: БританияЧерное море


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