Агресія РФ: Рада міністрів ЄС збирається на засідання, запросили Україну

У понеділок, 19 квітня, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба на запрошення представника ЄС Жозепа Борреля візьме участь в онлайн-засіданні Ради ЄС із закордонних справ, темою обговорення стане поведінка російської сторони.

Джерело: повідомлення МЗС

Дослівно: "На порядку денному засідання Ради ЄС із закордонних справ за участю керівника дипломатії Європейського Союзу і міністрів закордонних справ усіх 27 держав-членів стоятимуть питання загострення ситуації з безпекою на тимчасово окупованих територіях України і навколо кордонів нашої держави, викликаного деструктивними й агресивними діями Російської Федерації".

Деталі: Українське зовнішньополітичне відомство наголошує, що Кулеба поінформує колег з Європейського Союзу про актуальну ситуацію з безпекою та запропонує низку практичних кроків для зміцнення дієвої підтримки України з боку ЄС".

Чому це важливо: Рада ЄС у закордонних справах є найвищим органом Євросоюзу, що ухвалює спільні практичні рішення та формує об’єднану позицію держав-членів із зовнішньополітичних і безпекових питань.

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