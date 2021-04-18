Агресія РФ: Рада міністрів ЄС збирається на засідання, запросили Україну
У понеділок, 19 квітня, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба на запрошення представника ЄС Жозепа Борреля візьме участь в онлайн-засіданні Ради ЄС із закордонних справ, темою обговорення стане поведінка російської сторони.
Джерело: повідомлення МЗС
Дослівно: "На порядку денному засідання Ради ЄС із закордонних справ за участю керівника дипломатії Європейського Союзу і міністрів закордонних справ усіх 27 держав-членів стоятимуть питання загострення ситуації з безпекою на тимчасово окупованих територіях України і навколо кордонів нашої держави, викликаного деструктивними й агресивними діями Російської Федерації".
Деталі: Українське зовнішньополітичне відомство наголошує, що Кулеба поінформує колег з Європейського Союзу про актуальну ситуацію з безпекою та запропонує низку практичних кроків для зміцнення дієвої підтримки України з боку ЄС".
Чому це важливо: Рада ЄС у закордонних справах є найвищим органом Євросоюзу, що ухвалює спільні практичні рішення та формує об’єднану позицію держав-членів із зовнішньополітичних і безпекових питань.
Нагадаємо:
- Ситуація на Донбасі загострилася наприкінці березня. На цьому тлі Росія здійснює нарощення своїх військ біля кордонів України. Пентагон закликав Росію пояснити свої дії щодо нарощування військових сил на кордоні з Україною та в окупованому Криму.
- Канцлерка Німеччини Ангела Меркель, президент Франції Еммануель Макрон і президент України Володимир Зеленський за підсумками переговорів у Парижі в п'ятницю закликали Росію відвести війська від кордону з Україною.
- Міністр оборони Німеччини Аннегрет Крамп-Карренбауер заявила, що Росія представляє "конкретну загрозу" безпеці Європи.