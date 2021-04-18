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Агрессия РФ: Совет министров ЕС собирается на заседание, пригласили Украину

Воскресенье, 18 апреля 2021, 11:57
Агрессия РФ: Совет министров ЕС собирается на заседание, пригласили Украину

В понедельник, 19 апреля, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба по приглашению представителя ЕС Жозепа Борреля примет участие в онлайн-заседании Совета ЕС по иностранным делам, темой обсуждения станет поведение российской стороны.

Источник: сообщение МИД

Дословно: "На повестке дня заседания Совета ЕС по иностранным делам с участием руководителя дипломатии Европейского Союза и министров иностранных дел всех 27 государств-членов будет стоять вопрос обострения ситуации с безопасностью на временно оккупированных территориях Украины и вокруг границ нашего государства, вызванного деструктивными и агрессивными действиями Российской Федерации".

Детали: Украинское внешнеполитическое ведомство отмечает, что Кулеба проинформирует коллег из Европейского Союза об актуальной ситуации с безопасностью и предложит ряд практических шагов для укрепления действенной поддержки Украины со стороны ЕС.

Почему это важно: Совет ЕС по иностранным делам является высшим органом Евросоюза, он принимает совместные практические решения и формирует объединенную позицию государств-членов по внешнеполитическим и вопросам безопасности.

Напомним:

  • Ситуация на Донбассе обострилась в конце марта. На этом фоне Россия осуществляет наращивание своих войск у границ Украины.
  • Канцлер Германии Ангела Меркель, президент Франции Эммануэль Макрон и президент Украины Владимир Зеленский по итогам переговоров в Париже в пятницу призвали Россию отвести войска от границы с Украиной.
  • Министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила, что Россия представляет "конкретную угрозу" безопасности Европы.

Украинская правда
Темы: ЕСРосcияУкраина
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