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Агрессия РФ: Совет министров ЕС собирается на заседание, пригласили Украину

Воскресенье, 18 апреля 2021, 11:57

В понедельник, 19 апреля, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба по приглашению представителя ЕС Жозепа Борреля примет участие в онлайн-заседании Совета ЕС по иностранным делам, темой обсуждения станет поведение российской стороны.

Источник: сообщение МИД

Дословно: "На повестке дня заседания Совета ЕС по иностранным делам с участием руководителя дипломатии Европейского Союза и министров иностранных дел всех 27 государств-членов будет стоять вопрос обострения ситуации с безопасностью на временно оккупированных территориях Украины и вокруг границ нашего государства, вызванного деструктивными и агрессивными действиями Российской Федерации".

Детали: Украинское внешнеполитическое ведомство отмечает, что Кулеба проинформирует коллег из Европейского Союза об актуальной ситуации с безопасностью и предложит ряд практических шагов для укрепления действенной поддержки Украины со стороны ЕС.

Почему это важно: Совет ЕС по иностранным делам является высшим органом Евросоюза, он принимает совместные практические решения и формирует объединенную позицию государств-членов по внешнеполитическим и вопросам безопасности.

Украинская правда
Темы: ЕСРосcияУкраина


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