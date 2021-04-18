Росія представляє загрозу безпеці Європи – міністр оборони Німеччини

Міністр оборони Німеччини Аннегрет Крамп-Карренбауер заявила, що Росія представляє "конкретну загрозу" безпеці Європи.

Джерело: Крамп-Карренбауер, цитує видання DPA

Пряма мова: "Російська зброя та військові дії всередині Європи створюють реальні загрози".

Деталі: Міністр оборони Німеччини зазначила, що Росія нарощуванням військ на кордонах України хоче "спровокувати реакцію".

Проте, на думку Аннегрет Крамп-Карренбауер, Німеччина та Україна "не поведуться на цю російську гру".

Нагадаємо: Міністр оборони Німеччини Аннегрет Крамп-Карренбауер звинуватила Росію в провокаціях у зв’язку з нарощуванням військ вздовж кордону з Україною.

Президент Франції Еммануель Макрон вважає, що міжнародне співтовариство має визначити чіткі "червоні лінії" у відносинах з Росією.

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