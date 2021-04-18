Росія представляє загрозу безпеці Європи – міністр оборони Німеччини
Міністр оборони Німеччини Аннегрет Крамп-Карренбауер заявила, що Росія представляє "конкретну загрозу" безпеці Європи.
Джерело: Крамп-Карренбауер, цитує видання DPA
Пряма мова: "Російська зброя та військові дії всередині Європи створюють реальні загрози".
Деталі: Міністр оборони Німеччини зазначила, що Росія нарощуванням військ на кордонах України хоче "спровокувати реакцію".
Проте, на думку Аннегрет Крамп-Карренбауер, Німеччина та Україна "не поведуться на цю російську гру".
Нагадаємо: Міністр оборони Німеччини Аннегрет Крамп-Карренбауер звинуватила Росію в провокаціях у зв’язку з нарощуванням військ вздовж кордону з Україною.
Президент Франції Еммануель Макрон вважає, що міжнародне співтовариство має визначити чіткі "червоні лінії" у відносинах з Росією.
Передісторія:
- Ситуація на Донбасі загострилася наприкінці березня. На цьому тлі Росія здійснює нарощення своїх військ біля кордонів України. Пентагон закликав Росію пояснити свої дії щодо нарощування військових сил на кордоні з Україною та в окупованому Криму.
- Канцлерка Німеччини Ангела Меркель, президент Франції Еммануель Макрон і президент України Володимир Зеленський за підсумками переговорів у Парижі в п'ятницю закликали Росію відвести війська від кордону з Україною.