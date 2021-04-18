У МЗС розповіли, як РФ шантажує Україну через рішення вислати дипломата

У МЗС України заявляють, що з боку Росії є "певний шантаж" через рішення України вислати одного з радників посольства Росії в Києві на прізвище Черніков після того, як РФ вирішила вислати українського консула в Санкт-Петербурзі Олександра Сосонюка.

Джерело: заступник голови МЗС Євгеній Єнін в ефірі каналу "Україна 24"

Пряма мова: "Старший дипломат – це один з радників посольства Росії в Києві, його прізвище Черніков. Відповідна нота буде направлена російському посольству завтра зранку".

"До того ж, ми вже почули певний шантаж з російського боку. Нам закидають, що якщо ми будемо наголошувати на оголошенні персоною нон-грата саме співробітника посольства, а не одного з консульств, то вони будуть змушені оголосити персоною нон-грата співробітника нашого посольства в Москві".

Деталі: За словами Єніна, цивілізованому світу треба звикати до того, що російська дипломатіє є продовженням діяльності спецслужб у гібридній війні.

Він назвав "абсолютно не переконливим" відео затримання Сосонюка, оприлюднене ФСБ РФ.

Пряма мова: "За наявною у нас інформацією, відповідна людина зателефонувала нашому консулу і попросила про особисту зустріч за кавою. Після цього почала діставати з сумки якісь незрозумілі диски. Після цього наш консул лише встиг сказати: припиніть цю провокацію. І тут же був затриманий".

"Ті дані, які, за твердженнями російської сторони, нібито шукав наш консул, є у відкритому доступі, і за вельми скромну плату можна отримати всю персональну інформацію стосовно будь-якого громадянина РФ".

"Очевидно, всі ці ситуації з висилкою російських дипломатів як зі США, так і з Чехії, а упереджувальну інформацію росіяни мали, якось треба пояснити власному суспільству. З тим, щоб додати ще про образ ворога з боку України, вийшли на відповідні провокації. Оскільки всі події, які передували цьому абсолютно незаконному затриманню і все після, те відео, яке ми побачили, абсолютно не є переконливим".

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