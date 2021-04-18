В МИД рассказали, как РФ шантажирует Украину из-за решения выслать дипломата

В МИД Украины заявляют, что со стороны России есть "определенный шантаж" из-за решения Украины выслать одного из советников посольства России в Киеве по фамилии Черников после того, как РФ решила выслать украинского консула в Санкт-Петербурге Александра Сосонюка.

Источник: замглавы МИД Евгений Енин в эфире канала "Украина 24"

Прямая речь: "Старший дипломат – это один из советников посольства России в Киеве, его фамилия Черников. Соответствующая нота будет направлена ​​российскому посольству завтра утром".

"К тому же, мы уже услышали определенный шантаж с российской стороны. Нам говорят, что если мы будем настаивать на объявлении персоной нон-грата именно сотрудника посольства, а не одного из консульств, то они будут вынуждены объявить персоной нон-грата сотрудника нашего посольства в Москве".

Детали: По словам Енина, цивилизованному миру надо привыкать к тому, что российская дипломатия является продолжением деятельности спецслужб в гибридной войне.

Он назвал "совершенно не убедительным" видео задержания Сосонюка, опубликованное ФСБ РФ.

Прямая речь: "По имеющейся у нас информации, соответствующий человек позвонил нашему консулу и попросил о личной встрече за кофе. После этого начал доставать из сумки какие-то непонятные диски. После этого наш консул только успел сказать: прекратите эту провокацию. И тут же был задержан".

"Те данные, которые, по утверждениям российской стороны, якобы искал наш консул, есть в открытом доступе, и за весьма скромную плату можно получить всю персональную информацию в отношении любого гражданина РФ".

"Очевидно, все эти ситуации с высылкой российских дипломатов как из США, так и из Чехии, а упреждающую информацию россияне имели, как-то надо объяснить собственному обществу. С тем, чтобы добавить еще к образу врага со стороны Украины, вышли на соответствующие провокации. Поскольку все события, которые предшествовали этому абсолютно незаконному задержанию и все после, то видео, которое мы увидели, совершенно не является убедительным".

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