У США розповіли про оборудки Коломойського з заводами й хмарочосами

Газета американського Піттсбурга Post-Gazette опублікувала розслідування про оборудки українського олігарха Ігоря Коломойського в США.

Джерело: Pittsburgh Post-Gazette

Деталі: Видання зазначає, що отримало сотні раніше закритих судових документів і заяв під присягою, вивчило федеральні звіти про безпеку на робочому місці і результати екологічних інспекцій і провело інтерв'ю з майже десятком колишніх співробітників, які працювали на об'єктах, що належать Коломойському і його партнерам.

У 2008 році Коломойський і партнери купили за 81 мільйон доларів сталеливарний завод на північний захід від Детройта, який колись виготовляв деталі для літаків під час Другої світової війни. Вони також купили за 16,5 мільйона доларів велику мережу стільникового зв'язку в Іллінойсі. Через два роки вони придбали історичний хмарочос у Клівленді.

За заявою прокуратури США, більша частина грошей для купівлі нерухомості була вкрадена в результаті складної афери з Приватбанком.

До 2011 року Коломойський і його партнери придбали близько дюжини об'єктів нерухомості в Огайо, Західній Вірджинії, Мічигані і Кентуккі. До 2015 року у власності Коломойського і партнерів у США було 13 сталеливарних заводів, п'ять офісних хмарочосів, готель, два офісних парки і закритий завод Motorola із двома вертолітними майданчиками.

У матеріалі повідомляється, що на підприємствах Коломойського сталося кілька нещасних випадків, пов'язаних із недотриманням техніки безпеки. Також було зафіксовано порушення екологічних норм.

З 2016 року частина сталеливарних підприємств оголосили про банкрутство. У Клівленді два з офісних хмарочосів були продані з великими збитками. Зараз тільки один зі сталеливарних заводів все ще працює: Felman Production у Західній Вірджинії.

Передісторія:

На початку 2019 року стало відомо, що Коломойський є власником істотних активів у США, вартість яких може досягати сотень мільйонів доларів. За даними видання Miami Herald, на скупку тутешніх активів Optima витратила близько 250 млн доларів.

На початку 2020 року стало відомо, що Коломойський перебуває під слідством федерального великого журі США за звинуваченням у відмиванні сотень мільйонів доларів у сфері нерухомості. Серед покупок, які вивчає слідство: розкішний готель на 484 номери в Клівленді з видом на озеро і 21-поверхову офісну будівлю.

У серпні 2020 року міністерство юстиції США звинуватило Коломойського в розкраданні мільярдів доларів з ПриватБанку, а потім використанні величезної кількості компаній для відмивання цих грошей в Сполучених Штатах і в усьому світі.

5 березня 2021 року США запровадили візові санкції проти Коломойського.

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