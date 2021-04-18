В США рассказали о махинациях Коломойского с заводами и небоскребами

Газета американского Питтсбурга Post-Gazette опубликовала расследование об оборудках украинского олигарха Игоря Коломойского в США.

Источник: Pittsburgh Post-Gazette

Детали: Издание отмечает, что получило сотни ранее закрытых судебных документов и заявлений под присягой, изучило федеральные отчеты о безопасности на рабочем месте и результаты экологических инспекций и провело интервью с почти дюжиной бывших сотрудников, которые работали на объектах, принадлежащих Коломойскому и его партнерам.

В 2008 году Коломойский и партнеры купили за 81 миллион долларов сталелитейный завод к северо-западу от Детройта, который когда-то производил детали для самолетов во время Второй мировой войны. Они также купили за 16,5 миллиона долларов обширную сеть сотовой связи в Иллинойсе. Два года спустя они купили исторический небоскреб в Кливленде.

По заявлению прокуратуры США, большая часть денег для покупки недвижимости была украдена в результате сложной аферы с Приватбанком.

К 2011 году Коломойский и его партнеры приобрели около дюжины объектов недвижимости в Огайо, Западной Вирджинии, Мичигане и Кентукки. К 2015 году в собственности Коломойского и партнеров в США было 13 сталелитейных заводов, пять офисных высоток, отель, два офисных парка и закрытый завод Motorola с двумя вертолетными площадками.

В материале отмечается, что на предприятиях Коломойского произошло несколько несчастных случаев, связанных с несоблюдением техники безопасности. Также было зафиксировано нарушение экологических норм.

С 2016 года часть сталелитейных предприятий объявили о банкротстве. В Кливленде две из офисных высоток были проданы с большими убытками. Сейчас только один из сталелитейных заводов все еще работает: Felman Production в Западной Вирджинии.

Предыстория:

В начале 2019 года стало известно, что Коломойский является владельцем существенных активов в США, стоимость которых может достигать сотен миллионов долларов.

В начале 2020 года стало известно, что Коломойский находится под следствием федерального большого жюри США по обвинению в отмывании сотен миллионов долларов в сфере недвижимости. Среди покупок, которые изучает следствие: роскошный отель на 484 номера в Кливленде с видом на озеро и 21-этажное офисное здание.

В августе 2020 года министерство юстиции США обвинило Коломойского в хищении миллиардов долларов с Приватбанка, а затем использовании огромного количества компаний для отмывания этих денег в Соединенных Штатах и ​​во всем мире.

5 марта 2021 года США ввели визовые санкции против украинского олигарха Игоря Коломойского.

Читайте также: Черная метка для Коломойского: что означают санкции США против украинского олигарха