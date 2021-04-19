Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Біля Зайцевого російські окупанти здійснили дистанційне мінування забороненими ПОМ-2

Понеділок, 19 квітня 2021, 07:54

За добу 18 квітня і станом на ранок 19 було зафіксовано 11 порушень тиші з боку збройних формувань Російської Федерації, один український військовий загинув, ще один – отримав поранення.

Джерело: Штаб ООС

Деталі: Зокрема, неподалік селища  Водяне, що на Донеччині, противник відкривав вогонь із заборонених Мінськими домовленостями мінометів 120-го калібру та автоматичних станкових гранатометів.

У передмісті Старогнатівки, Пісків, Катеринівки та Авдіївки ворог здійснив обстріл з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів  та стрілецької зброї.

Поблизу населеного пункту Широкине російські окупанти вели вогонь зі станкових протитанкових гранатометів.

Внаслідок ворожого вогню один український захисник отримав поранення не сумісні з життям, ще один військовослужбовець отримав осколкове поранення.

Воїну оперативно надали першу медичну допомогу та евакуювали до лікувального закладу.

Про дії збройних формувань Російської Федерації повідомлено представників ОБСЄ через Українську сторону СЦКК.

На обстріли противника українські захисники відкривали вогонь у відповідь.

Станом на 7 годину ранку 19 квітня з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 3 порушення режиму припинення вогню.

Так, неподалік селища Південне ворог відкривав вогонь з мінометів 120-го калібру, протитанкових ракетних комплексів та зенітних установок.

Біля Майорська російські окупанти здійснили обстріл з мінометів 82-го калібру, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

У районі населеного пункту Зайцеве ворог здійснив дистанційне мінування з ручних протитанкових гранатометів мінами ПОМ-2.

Бойових втрат серед наших захисників за поточну добу немає.

Передісторія:

  • Внаслідок обстрілу збройних формувань РФ 18 квітня загинув військовий ЗСУ, ще одного поранено.
  • У неділю внаслідок обстрілу з боку збройних формувань РФ загинув боєць 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади – старший солдат Давід Шартава.

Українська правда
Теми: ДонбасООСОб'єднані сили на Донбасівійна


powered by lun.ua
Головне сьогодні

COVID-19 у світі: змінилася трійка лідерів за кількістю нових випадків

У багатоповерхівці Києва обвалилися балкони

Київщина почала вакцинацію препаратом Pfizer: кого щеплюють першими

Стало відоме ім'я бійця, який загинув у неділю

Росія висилає 20 чеських дипломатів

"Держпереворот" у Білорусі: в КДБ заявили, що затримані дають визнавальні свідчення

Усі новини...
Донбас
Окупанти обстріляли українських військових під Горлівкою
Бойовики 18 разів гатили по позиціях ЗСУ
Це війна-заголовок, а не Третя світова – кореспондент журналу Time Саймон Шустер
Останні новини
08:00
Головні новини неділі та ночі: ситуація у Криму, загострення відносин РФ і Чехії
07:54
Біля Зайцевого російські окупанти здійснили дистанційне мінування забороненими ПОМ-2
06:35
фотоУ Єгипті потяг зійшов з рейок, 11 загиблих
05:46
COVID-19 у світі: змінилася трійка лідерів за кількістю нових випадків
04:52
У Техасі сталася смертельна стрілянина – третя за два дні
03:57
Російський Sputnik V не допоможе пришвидшити вакцинацію – Макрон
03:12
У Британії влаштовують концерт на 5 тисяч осіб без масок і дотримання дистанції
02:17
У багатоповерхівці Києва обвалилися балкони
01:38
Через поширення коронавірусу в Канаді закривають кордони найбільші провінції
00:59
У Штатах понад 50% дорослого населення щепили від COVID-19 першою дозою
Усі новини...