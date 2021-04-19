Біля Зайцевого російські окупанти здійснили дистанційне мінування забороненими ПОМ-2

За добу 18 квітня і станом на ранок 19 було зафіксовано 11 порушень тиші з боку збройних формувань Російської Федерації, один український військовий загинув, ще один – отримав поранення.

Джерело: Штаб ООС

Деталі: Зокрема, неподалік селища Водяне, що на Донеччині, противник відкривав вогонь із заборонених Мінськими домовленостями мінометів 120-го калібру та автоматичних станкових гранатометів.

У передмісті Старогнатівки, Пісків, Катеринівки та Авдіївки ворог здійснив обстріл з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Поблизу населеного пункту Широкине російські окупанти вели вогонь зі станкових протитанкових гранатометів.

Внаслідок ворожого вогню один український захисник отримав поранення не сумісні з життям, ще один військовослужбовець отримав осколкове поранення.

Воїну оперативно надали першу медичну допомогу та евакуювали до лікувального закладу.

Про дії збройних формувань Російської Федерації повідомлено представників ОБСЄ через Українську сторону СЦКК.

На обстріли противника українські захисники відкривали вогонь у відповідь.

Станом на 7 годину ранку 19 квітня з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 3 порушення режиму припинення вогню.

Так, неподалік селища Південне ворог відкривав вогонь з мінометів 120-го калібру, протитанкових ракетних комплексів та зенітних установок.

Біля Майорська російські окупанти здійснили обстріл з мінометів 82-го калібру, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

У районі населеного пункту Зайцеве ворог здійснив дистанційне мінування з ручних протитанкових гранатометів мінами ПОМ-2.

Бойових втрат серед наших захисників за поточну добу немає.

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