Стало відоме ім'я бійця, який загинув у неділю

У неділю внаслідок обстрілу з боку збройних формувань РФ загинув боєць 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади – старший солдат Давід Шартава.

Джерело: Закарпатська ОДА

Дослівно: "18 квітня в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" збройні формування Російської Федерації вкотре порушили режим припинення вогню та здійснили обстріл з автоматичних станкових гранатометів позицій українських захисників.

Внаслідок ворожого вогню загинув боєць 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади – старший солдат Давід Шартава. Ще один військовослужбовець отримав осколкове поранення".

Що передувало: У неділю ввечері оперативно-тактичне угруповання "Схід" повідомило, що внаслідок обстрілу збройних формувань РФ загинув військовий ЗСУ, ще одного поранено.

Водночас перед цим у вечірньому зведенні пресцентру ООС про втрати не повідомлялося.