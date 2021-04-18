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Стало відоме ім'я бійця, який загинув у неділю

Неділя, 18 квітня 2021, 23:09
Стало відоме ім'я бійця, який загинув у неділю
фото 128 ОГШБр ЗСУ

У неділю внаслідок обстрілу з боку збройних формувань РФ загинув боєць 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади – старший солдат Давід Шартава.

Джерело: Закарпатська ОДА

Дослівно: "18 квітня в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" збройні формування Російської Федерації вкотре порушили режим припинення вогню та здійснили обстріл з автоматичних станкових гранатометів позицій українських захисників.

Внаслідок ворожого вогню загинув боєць 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади – старший солдат Давід Шартава. Ще один військовослужбовець отримав осколкове поранення".

Що передувало: У неділю ввечері оперативно-тактичне угруповання "Схід" повідомило, що внаслідок обстрілу збройних формувань РФ загинув військовий ЗСУ, ще одного поранено.

Водночас перед цим у вечірньому зведенні пресцентру ООС про втрати не повідомлялося. 

Українська правда

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Теми: Об'єднані сили на ДонбасіЗакарпаття
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