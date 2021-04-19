Возле Зайцевого российские оккупанты провели дистанционное минирование запрещенными ПОМ-2
За сутки 18 апреля и утро 19 было зафиксировано 11 нарушений со стороны вооруженных формирований Российской Федерации, один украинский военный погиб, еще один - получил ранения.
Источник: Штаб ООС
Детали: В частности, недалеко от поселка Водяное, что в Донецкой области, противник открывал огонь из запрещенных минского договоренностями минометов 120-го калибра и автоматических станковых гранатометов.
В пригородах Старогнатовки, Песков, Катериновки и Авдеевки враг совершил обстрел из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Вблизи населенного пункта Широкино российские оккупанты вели огонь из станковых противотанковых гранатометов.
Вследствие вражеского огня один украинский защитник получил ранения, не совместимые с жизнью, еще один военнослужащий получил осколочное ранение.
Раненому воину оперативно оказали первую медицинскую помощь и эвакуировали в лечебное учреждение.
О действиях вооруженных формирований Российской Федерации сообщено представителей ОБСЕ через Украинскую сторону СЦКК.
На обстрелы противника украинские защитники открывали огонь.
По состоянию на 7:00 утра 19 апреля со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 3 нарушения режима прекращения огня.
Так, недалеко от поселка Южное враг открывал огонь из минометов 120-го калибра, противотанковых ракетных комплексов и зенитных установок.
У Майорска российские оккупанты совершили обстрел из минометов 82-го калибра, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
В районе населенного пункта Зайцево враг совершил дистанционное минирование с ручных противотанковых гранатометов минами ПОМ-2.
Боевых потерь среди наших защитников за текущие сутки нет.
Предыстория:
- В результате обстрела вооруженных формирований РФ 18 апреля погиб военный ВСУ, еще один ранен.
- В воскресенье в результате обстрела со стороны вооруженных формирований РФ погиб боец 128-й отдельной горно-штурмовой бригады – старший солдат Давид Шартава.