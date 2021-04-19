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Возле Зайцевого российские оккупанты провели дистанционное минирование запрещенными ПОМ-2

Понедельник, 19 апреля 2021, 07:54
Возле Зайцевого российские оккупанты провели дистанционное минирование запрещенными ПОМ-2

За сутки 18 апреля и утро 19 было зафиксировано 11 нарушений со стороны вооруженных формирований Российской Федерации, один украинский военный погиб, еще один - получил ранения.

Источник: Штаб ООС

Детали: В частности, недалеко от поселка Водяное, что в Донецкой области, противник открывал огонь из запрещенных минского договоренностями минометов 120-го калибра и автоматических станковых гранатометов.

В пригородах Старогнатовки, Песков, Катериновки и Авдеевки враг совершил обстрел из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Вблизи населенного пункта Широкино российские оккупанты вели огонь из станковых противотанковых гранатометов.

Вследствие вражеского огня один украинский защитник получил ранения, не совместимые с жизнью, еще один военнослужащий получил осколочное ранение.

Раненому воину оперативно оказали первую медицинскую помощь и эвакуировали в лечебное учреждение.

О действиях вооруженных формирований Российской Федерации сообщено представителей ОБСЕ через Украинскую сторону СЦКК.

На обстрелы противника украинские защитники открывали огонь.

По состоянию на 7:00 утра 19 апреля со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 3 нарушения режима прекращения огня.

Так, недалеко от поселка Южное враг открывал огонь из минометов 120-го калибра, противотанковых ракетных комплексов и зенитных установок.

У Майорска российские оккупанты совершили обстрел из минометов 82-го калибра, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе населенного пункта Зайцево враг совершил дистанционное минирование с ручных противотанковых гранатометов минами ПОМ-2.

Боевых потерь среди наших защитников за текущие сутки нет.

Предыстория:

  • В результате обстрела вооруженных формирований РФ 18 апреля погиб военный ВСУ, еще один ранен.
  • В воскресенье в результате обстрела со стороны вооруженных формирований РФ погиб боец ​​128-й отдельной горно-штурмовой бригады – старший солдат Давид Шартава.

Украинская правда

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Темы: ДонбассООСОбъединенные силы на Донбассевойна
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