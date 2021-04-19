Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Возле Зайцевого российские оккупанты провели дистанционное минирование запрещенными ПОМ-2

Понедельник, 19 апреля 2021, 07:54

За сутки 18 апреля и утро 19 было зафиксировано 11 нарушений со стороны вооруженных формирований Российской Федерации, один украинский военный погиб, еще один - получил ранения.

Источник: Штаб ООС

Детали: В частности, недалеко от поселка Водяное, что в Донецкой области, противник открывал огонь из запрещенных минского договоренностями минометов 120-го калибра и автоматических станковых гранатометов.

В пригородах Старогнатовки, Песков, Катериновки и Авдеевки враг совершил обстрел из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Вблизи населенного пункта Широкино российские оккупанты вели огонь из станковых противотанковых гранатометов.

Вследствие вражеского огня один украинский защитник получил ранения, не совместимые с жизнью, еще один военнослужащий получил осколочное ранение.

Раненому воину оперативно оказали первую медицинскую помощь и эвакуировали в лечебное учреждение.

О действиях вооруженных формирований Российской Федерации сообщено представителей ОБСЕ через Украинскую сторону СЦКК.

На обстрелы противника украинские защитники открывали огонь.

По состоянию на 7:00 утра 19 апреля со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 3 нарушения режима прекращения огня.

Так, недалеко от поселка Южное враг открывал огонь из минометов 120-го калибра, противотанковых ракетных комплексов и зенитных установок.

У Майорска российские оккупанты совершили обстрел из минометов 82-го калибра, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе населенного пункта Зайцево враг совершил дистанционное минирование с ручных противотанковых гранатометов минами ПОМ-2.

Боевых потерь среди наших защитников за текущие сутки нет.

Предыстория:

  • В результате обстрела вооруженных формирований РФ 18 апреля погиб военный ВСУ, еще один ранен.
  • В воскресенье в результате обстрела со стороны вооруженных формирований РФ погиб боец ​​128-й отдельной горно-штурмовой бригады – старший солдат Давид Шартава.

Украинская правда
Темы: ДонбассООСОбъединенные силы на Донбассевойна


powered by lun.ua
Главное сегодня

COVID в Украине унес жизни уже 40 тысяч человек

COVID-19 в мире: изменилась тройка лидеров по количеству новых случаев

В многоэтажке Киева обвалились балконы

Киевщина начала вакцинацию препаратом Pfizer: кого прививают первыми

Стало известно имя бойца, погибшего в воскресенье

Россия высылает 20 чешских дипломатов

Все новости...
Донбасс
Оккупанты обстреляли украинских военных под Горловкой
Боевики 18 раз били по позициям ВСУ
Это война-заголовок, а не Третья мировая – корреспондент журнала Time Саймон Шустер
Последние новости
08:32
В Германии ХДС-ХСС до сих пор не договорились об общем кандидате на пост канцлера
08:16
COVID в Украине унес жизни уже 40 тысяч человек
08:00
Главные новости воскресенья и ночи: ситуация в Крыму, обострение отношений РФ и Чехии
07:54
Возле Зайцевого российские оккупанты провели дистанционное минирование запрещенными ПОМ-2
06:35
фотоВ Египте поезд сошел с рельсов, 11 погибших
05:46
COVID-19 в мире: изменилась тройка лидеров по количеству новых случаев
04:52
В Техасе произошла смертельная стрельба – третья за два дня
03:57
Российский Sputnik V не поможет ускорить вакцинацию – Макрон
03:12
В Британии устраивают концерт на 5 тысяч человек без масок и соблюдение дистанции
02:17
В многоэтажке Киева обвалились балконы
Все новости...