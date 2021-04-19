Гелікоптер NASA здійснив перший політ на Марсі
Гелікоптер "Ingenuity", який прибув на Марс разом із марсоходом "Perseverance", здійснив свій перший політ в атмосфері "червоної планети".
Джерело: Twitter NASA
Дослівно: "Ingenuity" здійснив свій перший політ – це перший політ повітряного судна з двигуном на іншій планеті!".
"Ingenuity has performed its first flight — the first flight of a powered aircraft on another planet!"— NASA (@NASA) April 19, 2021
The data reveals: Our #MarsHelicopter has had a successful first flight: 🚁 pic.twitter.com/h5a6aGGgHG
Деталі: У НАСА називають цей момент історичним, адже вперше судно здійснило контрольований, керований політ на планеті за межами Землі.
Команда вже отримує відеодані після польоту.
"Wow!"— NASA (@NASA) April 19, 2021
The @NASAJPL team is all cheers as they receive video data from the @NASAPersevere rover of the Ingenuity #MarsHelicopter flight: pic.twitter.com/8eH4H6jGKs
Оскільки "perseverance" означає наполегливість, а "ingenuity" – винахідливість, в аерокосмічному агентстві США кажуть: "Наполегливість доставила нас до Марса, а завдяки винахідливості ми підіймаємося вище".
До цього політ "Ingenuity" двічі переносили.
Але 19 квітня апарат довів, що польоти з поверхні іншої планети можливі.
It happened. Today our #MarsHelicopter proved that powered, controlled flight from the surface of another planet is possible. It takes a little ingenuity, perseverance, and spirit to make that opportunity a reality: https://t.co/oT3rrBm6wj pic.twitter.com/u63GKshp0G— NASA (@NASA) April 19, 2021
Довідка: Робота "Ingenuity" розрахована на 31 день. Під час польотів на Марсі він має здійснювати аерофотозйомку місцевості навколо марсохода "Perseverance". Апарат "Ingenuity" 1,2 м в діаметрі і вагою 1,8 кг оснащений двома камерами, здатен зависати в повітрі на 20-30 секунд для фотографування.
Передісторія:
- Марсохід американського космічного агентства NASA "Perseverance", який покинув Землю 30 липня 2020 року, 18 лютого 2021 року здійснив вдалу посадку в 45-кілометровий кратер Єзеро на західній околиці рівнини Ісіди в північній півкулі Марса.
- 19 лютого ровер "Perseverance" надіслав на Землю перші фото, а 22 лютого – перше відео з Марсу.
- Перший випробувальний політ "Ingenuity" мав відбутися на початку квітня (не раніше 8.04), але його двічі переносили й призначили на 19 квітня.