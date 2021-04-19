Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Гелікоптер NASA здійснив перший політ на Марсі 

Понеділок, 19 квітня 2021, 14:10

Гелікоптер "Ingenuity", який прибув на Марс разом із марсоходом "Perseverance", здійснив свій перший політ в атмосфері "червоної планети". 

Джерело: Twitter NASA

Дослівно: "Ingenuity" здійснив свій перший політ – це перший політ повітряного судна з двигуном на іншій планеті!".

Деталі: У НАСА називають цей момент історичним, адже вперше судно здійснило контрольований, керований політ на планеті за межами Землі.

Команда вже отримує відеодані після польоту. 

Оскільки "perseverance" означає наполегливість, а "ingenuity" – винахідливість, в аерокосмічному агентстві США кажуть: "Наполегливість доставила нас до Марса, а завдяки винахідливості ми підіймаємося вище". .

Олена Рощенко, УП
Теми: космоснаука


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Чехія вражена масштабом висилки своїх дипломатів з РФ, обдумує подальші кроки

СБУ проведе антитерористичні навчання в більшості областей України

Трьох посадовців на Франківщині спіймали з подвійним громадянством

У Києві й 18 областях рівень госпіталізацій "зашкалює" 

фотоВтікав з країни: у Борисполі впіймали іноземця, якого підозрюють у вбивстві

"Слуга народу" Тищенко влаштував вечірку під час карантину: поліція перевіряє

Усі новини...
космос
Україна витратить на космічну програму 15 мільярдів
Стало відомо, скільки заплатить Держкосмос американській SpaceX за запуск українського супутника
У NASA повідомили дату першого запуску вертольота на Марсі після двох перенесень
Останні новини
14:19
ПЦУ закликала Путіна покаятись і припинити агресію проти України
14:12
Прибуток Приватбанку у першому кварталі впав в 4 рази
14:10
відеоГелікоптер NASA здійснив перший політ на Марсі 
13:59
На київському підприємстві вигадали схему і привласнили майже 5 млн – СБУ
13:58
Австрія домовилася купити 1 млн доз російської вакцини "Спутник V"
13:52
В яких додатках українці спілкуються найбільше – опитування
13:35
Біткоїн обвалився на 15%
13:27
Ялті та Алушті не вистачить води на курортний сезон – окупанти
13:27
Ще кілька областей близькі до виходу з "червоної зони" – Шмигаль
13:21
ЄБРР прокредитує угоду з придбання провайдера "Воля"
Усі новини...