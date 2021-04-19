Гелікоптер NASA здійснив перший політ на Марсі
Гелікоптер "Ingenuity", який прибув на Марс разом із марсоходом "Perseverance", здійснив свій перший політ в атмосфері "червоної планети".
Джерело: Twitter NASA
Дослівно: "Ingenuity" здійснив свій перший політ – це перший політ повітряного судна з двигуном на іншій планеті!".
"Ingenuity has performed its first flight — the first flight of a powered aircraft on another planet!"
The data reveals: Our #MarsHelicopter has had a successful first flight: 🚁 pic.twitter.com/h5a6aGGgHG
— NASA (@NASA) April 19, 2021
Деталі: У НАСА називають цей момент історичним, адже вперше судно здійснило контрольований, керований політ на планеті за межами Землі.
Команда вже отримує відеодані після польоту.
"Wow!"— NASA (@NASA) April 19, 2021
The @NASAJPL team is all cheers as they receive video data from the @NASAPersevere rover of the Ingenuity #MarsHelicopter flight: pic.twitter.com/8eH4H6jGKs
Оскільки "perseverance" означає наполегливість, а "ingenuity" – винахідливість, в аерокосмічному агентстві США кажуть: "Наполегливість доставила нас до Марса, а завдяки винахідливості ми підіймаємося вище". .