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Гелікоптер NASA здійснив перший політ на Марсі 

Понеділок, 19 квітня 2021, 14:10
Гелікоптер NASA здійснив перший політ на Марсі 
NASA

Гелікоптер "Ingenuity", який прибув на Марс разом із марсоходом "Perseverance", здійснив свій перший політ в атмосфері "червоної планети". 

Джерело: Twitter NASA

Дослівно: "Ingenuity" здійснив свій перший політ – це перший політ повітряного судна з двигуном на іншій планеті!".

Деталі: У НАСА називають цей момент історичним, адже вперше судно здійснило контрольований, керований політ на планеті за межами Землі.

Команда вже отримує відеодані після польоту.

Оскільки "perseverance" означає наполегливість, а "ingenuity" – винахідливість, в аерокосмічному агентстві США кажуть: "Наполегливість доставила нас до Марса, а завдяки винахідливості ми підіймаємося вище". 

 
Скріншот із трансляції НАСА

До цього політ "Ingenuity" двічі переносили.

Але 19 квітня апарат довів, що польоти з поверхні іншої планети можливі.

Довідка: Робота "Ingenuity" розрахована на 31 день. Під час польотів на Марсі він має здійснювати аерофотозйомку місцевості навколо марсохода "Perseverance". Апарат "Ingenuity" 1,2 м в діаметрі і вагою 1,8 кг оснащений двома камерами, здатен зависати в повітрі на 20-30 секунд для фотографування.

Передісторія:

  • Марсохід американського космічного агентства NASA "Perseverance", який покинув Землю 30 липня 2020 року, 18 лютого 2021 року здійснив вдалу посадку в 45-кілометровий кратер Єзеро на західній околиці рівнини Ісіди в північній півкулі Марса.
  • 19 лютого ровер "Perseverance" надіслав на Землю перші фото, а 22 лютого – перше відео з Марсу.
  • Перший випробувальний політ "Ingenuity" мав відбутися на початку квітня (не раніше 8.04), але його двічі переносили й призначили на 19 квітня.

Олена Рощенко, УП, доповнено

"Українська правда" в Threads

Теми: космоснаукаСША
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