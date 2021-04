Гелікоптер NASA здійснив перший політ на Марсі 

Гелікоптер "Ingenuity", який прибув на Марс разом із марсоходом "Perseverance", здійснив свій перший політ в атмосфері "червоної планети".

Джерело: Twitter NASA

Дослівно: "Ingenuity" здійснив свій перший політ – це перший політ повітряного судна з двигуном на іншій планеті!".

"Ingenuity has performed its first flight — the first flight of a powered aircraft on another planet!"



The data reveals: Our #MarsHelicopter has had a successful first flight: 🚁 pic.twitter.com/h5a6aGGgHG