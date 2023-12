Гелікоптер NASA здійснив перший політ на Марсі 

Гелікоптер "Ingenuity", який прибув на Марс разом із марсоходом "Perseverance", здійснив свій перший політ в атмосфері "червоної планети".

Джерело: Twitter NASA

Дослівно: "Ingenuity" здійснив свій перший політ – це перший політ повітряного судна з двигуном на іншій планеті!".

"Ingenuity has performed its first flight — the first flight of a powered aircraft on another planet!"



The data reveals: Our #MarsHelicopter has had a successful first flight: 🚁 pic.twitter.com/h5a6aGGgHG — NASA (@NASA) April 19, 2021

Деталі: У НАСА називають цей момент історичним, адже вперше судно здійснило контрольований, керований політ на планеті за межами Землі.

Команда вже отримує відеодані після польоту.

"Wow!"



The @NASAJPL team is all cheers as they receive video data from the @NASAPersevere rover of the Ingenuity #MarsHelicopter flight: pic.twitter.com/8eH4H6jGKs — NASA (@NASA) April 19, 2021

Оскільки "perseverance" означає наполегливість, а "ingenuity" – винахідливість, в аерокосмічному агентстві США кажуть: "Наполегливість доставила нас до Марса, а завдяки винахідливості ми підіймаємося вище".

Скріншот із трансляції НАСА

До цього політ "Ingenuity" двічі переносили.

Але 19 квітня апарат довів, що польоти з поверхні іншої планети можливі.

It happened. Today our #MarsHelicopter proved that powered, controlled flight from the surface of another planet is possible. It takes a little ingenuity, perseverance, and spirit to make that opportunity a reality: https://t.co/oT3rrBm6wj pic.twitter.com/u63GKshp0G — NASA (@NASA) April 19, 2021

Довідка: Робота "Ingenuity" розрахована на 31 день. Під час польотів на Марсі він має здійснювати аерофотозйомку місцевості навколо марсохода "Perseverance". Апарат "Ingenuity" 1,2 м в діаметрі і вагою 1,8 кг оснащений двома камерами, здатен зависати в повітрі на 20-30 секунд для фотографування.

Передісторія: