Вертолет NASA совершил первый полет на Марсе

Вертолет "Ingenuity", который прибыл на Марс вместе с марсоходом "Perseverance", совершил свой первый полет в атмосфере "красной планеты".

Источник: Twitter NASA

Дословно: "Ingenuity" совершил свой первый полет – это первый полет воздушного судна с двигателем на другой планете!".

"Ingenuity has performed its first flight — the first flight of a powered aircraft on another planet!"



The data reveals: Our #MarsHelicopter has had a successful first flight: 🚁 pic.twitter.com/h5a6aGGgHG