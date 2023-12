Вертолет NASA совершил первый полет на Марсе

Вертолет "Ingenuity", который прибыл на Марс вместе с марсоходом "Perseverance", совершил свой первый полет в атмосфере "красной планеты".

Дословно: "Ingenuity" совершил свой первый полет – это первый полет воздушного судна с двигателем на другой планете!".

The data reveals: Our #MarsHelicopter has had a successful first flight: 🚁 pic.twitter.com/h5a6aGGgHG — NASA (@NASA) April 19, 2021

Детали: В НАСА называют этот момент историческим, ведь впервые судно осуществило контролируемый, управляемый полет на планете за пределами Земли.

Команда уже получает видеоданные после полета.

The @NASAJPL team is all cheers as they receive video data from the @NASAPersevere rover of the Ingenuity #MarsHelicopter flight: pic.twitter.com/8eH4H6jGKs — NASA (@NASA) April 19, 2021

Поскольку "perseverance" означает настойчивость, а "ingenuity" – изобретательность, в аэрокосмическом агентстве США говорят: "Настойчивость доставила нас на Марс, а благодаря изобретательности мы поднимаемся выше".

Скриншот с трансляции НАСА

До этого полет "Ingenuity" дважды переносили.

Но 19 апреля аппарат доказал, что полеты с поверхности другой планеты возможны.

It happened. Today our #MarsHelicopter proved that powered, controlled flight from the surface of another planet is possible. It takes a little ingenuity, perseverance, and spirit to make that opportunity a reality: https://t.co/oT3rrBm6wj pic.twitter.com/u63GKshp0G — NASA (@NASA) April 19, 2021

Справка: Работа "Ingenuity" рассчитана на 31 день. Во время полетов на Марсе он должен осуществлять аэрофотосъемку местности вокруг марсохода "Perseverance". Аппарат "Ingenuity" 1,2 м в диаметре и весом 1,8 кг оснащен двумя камерами, способен зависать в воздухе на 20-30 секунд для фотографирования.

Предыстория: