ВАКС не пошел на сделку с фигурантом коррупционного скандала с Гладковским

Высший антикоррупционный суд отказал в заключении соглашения, согласно которому подозреваемому в коррупционных сделках в "Укроборонпроме" (так называемое дело Гладковских-Свинарчуков) Виталию Жукову в обмен на возврат денег и "сдачу" сообщников обещали смягчить наказание.

Источник: сайт ВАКС, Украинская правда

Детали: Судебное решение было принято 19 апреля. Суд фамилию фигуранта не называет, но Украинской правде известно, что речь идет о Виталии Жукове.

Суть дела заключается в том, что, по версии следствия, группа преступников под руководством Жукова уклонилась от уплаты налогов на 46,4 млн гривен. К схеме были привлечены более 30 частных компаний и 5 государственных предприятий из состава концерна "Укроборонпром". Кроме того, согласно обвинительному акту, Жуков дал должностному лицу одного из этих ГП 880 тысяч гривен взятки. Согласно материалам дела, взятку давали директору Изюмского приборостроительного завода Сергею Филоненко.

Согласно договору, Жукову хотели смягчить наказание, приговорив лишь к 5 годам условно (с одним годом испытательного срока). За это от него требовалось возместить государству 4 млн гривен и предоставить обличительные показания в отношении других участников схемы.

Но суд не дал согласия на заключение этой сделки, учитывая несоответствие ее условий уголовному процессуальному и уголовному законам, а также интересам общества.

Основанием для соответствующего решения суда стали следующие выводы:

- существует "прямой запрет заключать соглашение о признании виновности с организатором особо тяжкого преступления";

- намерение обвиняемого добровольно возместить часть ущерба не может быть засчитано как обстоятельство, смягчающее наказание;

- только искреннее раскаяние и активное способствование раскрытию преступления, а также наличие на иждивении обвиняемого малолетних детей нельзя считать обстоятельствами, которые существенно снижают степень тяжести совершенных преступлений;

- закон ни при каких обстоятельствах не предусматривает возможности освобождения лица от отбывания такого вида наказания, как конфискация имущества;

- стороны сделки согласовали не только освобождение обвиняемого от отбывания наказания, но и продолжительность испытательного срока и перечень возложенных на обвиняемого обязанностей, что по закону относится к компетенции суда;

- условия соглашения в части согласованного наказания противоречат общественному интересу в силу его очевидного несоответствия требованиям закона, а потому не смогут предотвратить совершение других преступлений и выполнить превентивную функцию;

- по убеждению судей, в условиях проведения АТО / ООС преступная деятельность ради личного обогащения путем уклонения от уплаты налогов, тем более в оборонной сфере, "свидетельствует об особой наглости и исключительном цинизме организаторов такой деятельности".

Предыстория: В конце апреля 2020 года антикоррупционные органы сообщили о подозрении в уклонении от уплаты налогов на сумму почти 50 млн грн и легализации этих средств четырем лицам, причастным к компании "Оптимумспецдеталь". Это - Виталий Жуков, Владимир Волохач и Андрей Рогоза, которые фактически руководили и обеспечивали работу общества, а также бухгалтер Иванюк.

В августе того же года Национальное антикоррупционное бюро сообщило Жукову о еще одном подозрении - в даче взятки.