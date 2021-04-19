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Росія почала військові навчання в Арктиці

Понеділок, 19 квітня 2021, 16:43
Росія почала військові навчання в Арктиці

Росія проводить міжвидові командно-штабні навчання на Північному флоті, під загальним керівництвом головнокомандувача ВМФ Росії.

Джерело: Міноборони РФ

Дослівно: "Навчання проводиться відповідно до існуючої системи підготовки штабів і завершує комплекс заходів оперативної і бойової підготовки органів військового управління флоту в зимовому періоді навчання.

 

Особлива увага в рамках вчення буде приділятися: забезпеченню безпеки об'єктів економічної діяльності Росії в Арктиці, проведення рятувальних операцій і надання допомоги на морі вцьому регіоні, а також вирішенню можливих кризових ситуацій, захисту та обороні морських комунікацій".

Деталі: Повідомляється, що на перших етапах навчання у підвищену бойову готовність приведено органи військового управління Північного флоту РФ, об'єднання і з'єднання, а також окремі військові частини флоту.

За задумом практичних дій було розпочато розгортання атомних підводних човнів і корабельних сил флоту в морі. У райони зосередження висунулися підрозділи армійського корпусу; армія ВПС і ППО приступила до перекидання сил на аеродроми оперативного базування в Арктиці і до нарощування системи протиповітряної оборони на цьому напрямку.

На різних етапах міжвидового начання будуть задіяні атомні та дизельні підводні човни, кораблі Кольської флотилії різнорідних сил і з'єднання ракетних кораблів, судна забезпечення, літальні апарати, військова та спеціальна техніка армії ВПС і ППО Північного флоту РФ.

 

Що передувало: За даними американських експертів, Росія розмістила в Арктиці безпрецедентну кількість озброєння та випробовує новітню зброю, яка може загрожувати США. 

Чому це важливо: Росія, яка восьмий рік здійснює гібридну військову агресію проти України, навесні 2021 року проводить масштабні військові навчання. При цьому держава-агресор стверджує, що "нікому не погрожує". Особлива концентрація військ спостерігається біля кордонів України. За даними командувача Об'єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенанта Сергія Наєва, загальна чисельність російських військових навколо України досягла 103 тисяч 200 осіб.

Передісторія:

Українська правда
Теми: Росіяармія
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