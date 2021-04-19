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Россия начала военные учения в Арктике

Понедельник, 19 апреля 2021, 16:43

Россия проводит межвидовое командно-штабное учение на Северном флоте, под общим руководством главнокомандующего ВМФ России.

Источник: Минобороны РФ

Дословно: "Оно проводится в соответствии с существующей системой подготовки штабов и завершает комплекс мероприятий оперативной и боевой подготовки органов военного управления флота в зимнем периоде обучения.

 

Особое внимание в рамках учения будет уделяться: обеспечению безопасности объектов экономической деятельности России в Арктике, проведению спасательных операций и оказанию помощи на море в данном регионе, а также разрешению возможных кризисных ситуаций, защите и обороне морских коммуникаций".

Детали: Сообщается, что на первых этапах учения в повышенные степени боевой готовности приведены органы военного управления Северного флота, объединения и соединения, а также отдельные воинские части флота.

По замыслу практических действий было начато развертывание атомных подводных лодок и корабельных сил флота в море. В районы сосредоточения выдвинулись подразделения армейского корпуса; армия ВВС и ПВО приступила к переброске сил на аэродромы оперативного базирования в Арктике и к наращиванию системы противовоздушной обороны в данном направлении.

На различных этапах межвидового учения будут задействованы атомные и дизельные подводные лодки, корабли Кольской флотилии разнородных сил и соединения ракетных кораблей, суда обеспечения, летательные аппараты, военная и специальная техника армии ВВС и ПВО Северного флота".

 

Что предшествовало: По данным американских экспертов, Россия разместила в Арктике беспрецедентное количество вооружения и испытывает новейшее оружие, которое может угрожать США.

Почему это важно: Россия, которая восьмой году, осуществляет гибридную военную агрессию против Украины, весной 2021 года проводит масштабные военные учения. При этом государство-агрессор утверждает, что "никому не угрожает". Особая концентрация войск наблюдается возле границ Украины. По данным командующего Объединенных сил ВСУ генерал-лейтенанта Сергея Наева, общая численность российских военных вокруг Украины достигла 103 тысяч 200 человек.

Предыстория:

  • В конце марта обострилась ситуация на Донбассе. На этом фоне Россия осуществляет наращивание своих войск у границ Украины.
  • Канцлер Германии Ангела Меркель, президент Франции Эммануэль Макрон и президент Украины Владимир Зеленский по итогам переговоров в Париже 16 апреля призвали Россию отвести войска от границы с Украиной.

Украинская правда
Темы: Росcияармия


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