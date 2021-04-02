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У Британії виявили 30 випадків тромбозів після 18 мільйонів щеплень AstraZeneca

П'ятниця, 2 квітня 2021, 06:58

У Великобританії агентство з регулювання лікарських засобів і медичних виробів повідомило, що виявило 30 випадків тромбозів у пацієнтів після щеплень вакциною AstraZeneca проти COVID-19.

Джерело: звіт Medicines and Healthcare Products Regulatory Agency UK

Деталі: Звіт від 1 квітня містить інформацію про реакції на вакцини Pfizer/BioNTech і AstraZeneca у британців.

Зокрема, до 24 березня включно агентство отримало 22 повідомлення про тромбоз венозного синуса головного мозку і 8 повідомлень про інші тромбози з низьким рівнем тромбоцитів із загального числа 18,1 мільйона доз вакцини AstraZeneca.

Таких повідомлень про вакцину Pfizer не надходило.

В агентстві на підставі постійного моніторингу відзначають, що "переваги вакцин проти COVID-19 як і раніше переважують будь-які ризики, і вам слід продовжувати отримувати вакцину, коли вам запропонують".

Цьому передувало: Фармацевтична компанія AstraZeneca не знайшла доказів утворення тромбів від їх вакцини.

У Всесвітній організації охорони здоров'я заявили про відсутність задокументованих смертей внаслідок щеплень вакциною AstraZeneca, а також зв’язку між препаратом і утворенням тромбів.

Європейське агентство з лікарських засобів не підтвердило зв'язок випадків тромбозу з вакцинацією від COVID-19 вакциною AstraZeneca (Covishield).

Передісторія:

  • AstraZeneca скоротила прогноз поставок вакцин проти COVID-19 до Європейського Союзу в першому кварталі приблизно до 30 мільйонів доз - третини своїх контрактних зобов'язань і зниження на 25% від зобов'язань, зроблених минулого місяця.
  • Німеччина з 31 березня на національному рівні призупинила використання вакцини від коронавірусу Oxford/AstraZeneca для людей віком до 60 років.
  • Німецькі експерти заявляють, що люди, молодші 60 років, не повинні отримувати другу дозу вакцини AstraZeneca.

Читайте також: Паніка навколо AstraZeneca: чому країни ЄС відмовляються від вакцини.

УП, оновлено
Теми: Велика Британіякоронавірусвакцинаціяздоров'ямедицина


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