Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Вакцина AstraZeneca не пов’язана з утворенням тромбів – ВООЗ

Вівторок, 16 березня 2021, 01:20

У Всесвітній організації охорони здоров'я заявили про відсутність задокументованих смертей внаслідок щеплень вакциною AstraZeneca, а також зв’язку між препаратом і утворенням тромбів.

Джерело: Видання Reuters, яке цитує головну наукову співробітницю ВООЗ Сумія Свамінатан

Пряма мова: "Ми не хочемо, щоб люди панікували".

Деталі: У ВООЗ запевняють, що попри те, що країни почали відмовлятися від вакцини AstraZeneca для вивчення можливих побічних ефектів, у світі не зафіксували жодного смертельного випадку внаслідок вакцинації проти COVID-19.

Передісторія:

  • Фармацевтична компанія AstraZeneca не знайшла доказів утворення тромбів від їх вакцини.
  • Ірландія, Нідерланди, Німеччина, Італія, Франція, Іспанія та Індонезія тимчасово зупинили використання вакцини від коронавірусу, розробленої Університетом Оксфорду та компанією AstraZeneca.
  • Європейське агентство з лікарських засобів не підтвердило зв'язок випадків тромбозу з вакцинацією від COVID-19 вакциною AstraZeneca (Covishield).

Теми: коронавірусвакцинація


powered by lun.ua
Головне сьогодні

COVID в Україні: 9,6 тисячі нових хворих, 2 тисячі госпіталізованих, 264 померлих  

Україна 5-та в Європі за темпами поширення COVID

Канада продовжить масове щеплення вакциною AstraZeneca

Степанов назвав умову для нового локдауну

МЗС відповіло на статтю WP щодо відтермінування Байденом розмови із Зеленським

МОН і МОЗ радять школам за потреби продовжити канікули

Усі новини...
коронавірус
Україна 5-та в Європі за темпами поширення COVID
За час пандемії президент Бразилії вчетверте змінює міністра охорони здоров'я
Канада продовжить масове щеплення вакциною AstraZeneca
Останні новини
09:30
МЗС звинуватило Росію в буллінгу й порівняло її зі злодієм
08:51
Британія не бачить причин зупиняти вакцинацію препаратом AstraZeneca
08:36
Прем'єр-міністр Естонії заразилась коронавірусом
08:23
ФотоДо річниці кримського "референдуму" у Києві протролили російських дипломатів
08:16
COVID в Україні: 9,6 тисячі нових хворих, 2 тисячі госпіталізованих, 264 померлих  
08:00
Головні новини понеділка і ночі: вигнання Дубінського зі "слуг", дослідження вакцини AstraZeneca
07:39
Російські найманці 10 разів обстріляли українські позиції
06:37
На платних камерах СІЗО заробили майже 2,8 мільйона гривень
05:37
Україна 5-та в Європі за темпами поширення COVID
04:49
За час пандемії президент Бразилії вчетверте змінює міністра охорони здоров'я
Усі новини...