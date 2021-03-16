Вакцина AstraZeneca не пов’язана з утворенням тромбів – ВООЗ
Вівторок, 16 березня 2021, 01:20
У Всесвітній організації охорони здоров'я заявили про відсутність задокументованих смертей внаслідок щеплень вакциною AstraZeneca, а також зв’язку між препаратом і утворенням тромбів.
Джерело: Видання Reuters, яке цитує головну наукову співробітницю ВООЗ Сумія Свамінатан
Пряма мова: "Ми не хочемо, щоб люди панікували".
Деталі: У ВООЗ запевняють, що попри те, що країни почали відмовлятися від вакцини AstraZeneca для вивчення можливих побічних ефектів, у світі не зафіксували жодного смертельного випадку внаслідок вакцинації проти COVID-19.
Передісторія:
- Фармацевтична компанія AstraZeneca не знайшла доказів утворення тромбів від їх вакцини.
- Ірландія, Нідерланди, Німеччина, Італія, Франція, Іспанія та Індонезія тимчасово зупинили використання вакцини від коронавірусу, розробленої Університетом Оксфорду та компанією AstraZeneca.
- Європейське агентство з лікарських засобів не підтвердило зв'язок випадків тромбозу з вакцинацією від COVID-19 вакциною AstraZeneca (Covishield).