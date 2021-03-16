Вакцина AstraZeneca не пов’язана з утворенням тромбів – ВООЗ

У Всесвітній організації охорони здоров'я заявили про відсутність задокументованих смертей внаслідок щеплень вакциною AstraZeneca, а також зв’язку між препаратом і утворенням тромбів.

Джерело: Видання Reuters, яке цитує головну наукову співробітницю ВООЗ Сумія Свамінатан

Пряма мова: "Ми не хочемо, щоб люди панікували".

Деталі: У ВООЗ запевняють, що попри те, що країни почали відмовлятися від вакцини AstraZeneca для вивчення можливих побічних ефектів, у світі не зафіксували жодного смертельного випадку внаслідок вакцинації проти COVID-19.

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