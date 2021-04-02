Через мутації коронавірусу Україну очікують ще складніші випробування – Радуцький

Так званий "британський" штам коронавірусу спричинив найвищі показники смертності та зараження в Україні, проте в країні вже виявили ще агресивнішу мутацію захворювання.

Джерело: голова Комітету ВРУ з питань здоров’я нації Михайло Радуцький у Facebook

Пряма мова: "Україну очікують ще складніші випробування через "південноафриканську" мутацію коронавірусної хвороби…

Саме через "британський" вірус у країні встановлений ще один антирекорд – лише за офіційними даними інфікувалось майже 20 тисяч громадян. Це найвищий показник з початку пандемії. Критично високі показники госпіталізації (понад 5 тис осіб) та смертності (433)".

Деталі: Радуцький підтвердив, що "південноафриканський" штам вже зареєстрований у двох регіонах України, "британський" – у всіх. Останній збільшує ризик інфікуватись на 50%, а померти – на 60%.

Водночас, "південноафриканський" штам є ще більш небезпечним. Наразі він циркулює у 51 країні світу. За попередніми даними, він на 50% агресивніше ніж "британський" штам. Рівень летальності хворих на цю мутацію також збільшується на 50%. Вказаний штам частіше вражає молодих людей та інфікує повторно тих, хто вже перехворів.

"Південноафриканський" штам також впливає на ефективність вакцин від коронавірусу. У деяких випадках аж на 30%.

Радуцький вважає, що Україна має вживати більш радикальні кроки для боротьби із коронавірусом.

Що передувало: Міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що у двох областях виявили новий "південноафриканський" штам COVID-19.

Знати більше: COVID-19 в Україні та в світі – динаміка пандемії в інфографіці УП

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