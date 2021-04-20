Всі дорослі американці отримали право вакцинуватися від COVID-19

Всі американці з 16 років отримали право на вакцинацію проти COVID-19.

Джерело: президент США Джо Байден на NBC, якого цитує The New York Times

Пряма мова Байдена: "Протягом кількох місяців я говорив американцям зробити щеплення, коли надійде їхня черга. Що ж, тепер ваша черга. Це безкоштовно. Це зручно, і це найважливіше, що ви можете зробити, щоб захистити себе від COVID-19".

Деталі: Зазначається, що Гаваї, Массачусетс, Нью-Джерсі, Орегон, Род-Айленд і Вермонт були останніми штатами, які розширили право на участь у вакцинації.

Щодня у Штатах роблять в середньому 3,2 млн щеплень на день.

Що передувало: Раніше планувалося розширити право на вакцину для всіх 1 травня, однак згодом Байден доручив це зробити до 19 квітня.

Передісторія: