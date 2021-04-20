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Всі дорослі американці отримали право вакцинуватися від COVID-19

Вівторок, 20 квітня 2021, 07:15
Всі дорослі американці отримали право вакцинуватися від COVID-19

Всі американці з 16 років отримали право на вакцинацію проти COVID-19.

Джерело: президент США Джо Байден на NBC, якого цитує The New York Times

Пряма мова Байдена: "Протягом кількох місяців я говорив американцям зробити щеплення, коли надійде їхня черга. Що ж, тепер ваша черга. Це безкоштовно. Це зручно, і це найважливіше, що ви можете зробити, щоб захистити себе від COVID-19".

Деталі: Зазначається, що Гаваї, Массачусетс, Нью-Джерсі, Орегон, Род-Айленд і Вермонт були останніми штатами, які розширили право на участь у вакцинації.

Щодня у Штатах роблять в середньому 3,2 млн щеплень на день.

Що передувало: Раніше планувалося розширити право на вакцину для всіх 1 травня, однак згодом Байден доручив це зробити до 19 квітня.

Передісторія:

  • Вакцинація в США розпочалась 14 грудня. 
  • Байден хотів зробити 200 млн щеплень у США за його перші 100 днів на посаді.
  • Станом на 18 квітня у Штатах ввели 209,4 млн доз вакцин.
  • 50,4% дорослих американців отримали принаймні одну дозу вакцини.

"Українська правда" у Threads

Теми: СШАкоронавірус
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