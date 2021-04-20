Все взрослые американцы получили право вакцинироваться от COVID-19

Все американцы с 16 лет получили право на вакцинацию против COVID-19.

Источник: президент США Джо Байден на NBC, которого цитирует The New York Times

Прямая речь Байдена: "В течение нескольких месяцев я говорил американцам сделать прививку, когда придет их очередь. Что же, теперь ваша очередь. Это бесплатно. Это удобно, и это самое важное, что вы можете сделать, чтобы защитить себя от COVID-19".

Детали: Отмечается, что Гавайи, Массачусетс, Нью-Джерси, Орегон, Род-Айленд и Вермонт были последними штатами, которые расширили право на участие в вакцинации.

Ежедневно в Штатах делают в среднем 3,2 млн прививок в день.

Что предшествовало: Ранее планировалось расширить право на вакцину для всех 1 мая, однако впоследствии Байден поручил это сделать до 19 апреля.

Предыстория: