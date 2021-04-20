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Все взрослые американцы получили право вакцинироваться от COVID-19

Вторник, 20 апреля 2021, 07:15

Все американцы с 16 лет получили право на вакцинацию против COVID-19.

Источник: президент США Джо Байден на NBC, которого цитирует The New York Times

Прямая речь Байдена: "В течение нескольких месяцев я говорил американцам сделать прививку, когда придет их очередь. Что же, теперь ваша очередь. Это бесплатно. Это удобно, и это самое важное, что вы можете сделать, чтобы защитить себя от COVID-19".

Детали: Отмечается, что Гавайи, Массачусетс, Нью-Джерси, Орегон, Род-Айленд и Вермонт были последними штатами, которые расширили право на участие в вакцинации.

Ежедневно в Штатах делают в среднем 3,2 млн прививок в день.

Что предшествовало: Ранее планировалось расширить право на вакцину для всех 1 мая, однако впоследствии Байден поручил это сделать до 19 апреля.

Предыстория:

  • Вакцинация в США началась 14 декабря.
  • Байден хотел сделать 200 млн прививок в США за его первые 100 дней на посту.
  • По состоянию на 18 апреля в Штатах ввели 209,4 млн доз вакцин.
  • 50,4% взрослых американцев получили хотя бы одну дозу вакцины.

Темы: СШАкоронавирус


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