Все взрослые американцы получили право вакцинироваться от COVID-19
Все американцы с 16 лет получили право на вакцинацию против COVID-19.
Источник: президент США Джо Байден на NBC, которого цитирует The New York Times
Прямая речь Байдена: "В течение нескольких месяцев я говорил американцам сделать прививку, когда придет их очередь. Что же, теперь ваша очередь. Это бесплатно. Это удобно, и это самое важное, что вы можете сделать, чтобы защитить себя от COVID-19".
Детали: Отмечается, что Гавайи, Массачусетс, Нью-Джерси, Орегон, Род-Айленд и Вермонт были последними штатами, которые расширили право на участие в вакцинации.
Ежедневно в Штатах делают в среднем 3,2 млн прививок в день.
Что предшествовало: Ранее планировалось расширить право на вакцину для всех 1 мая, однако впоследствии Байден поручил это сделать до 19 апреля.
Предыстория:
- Вакцинация в США началась 14 декабря.
- Байден хотел сделать 200 млн прививок в США за его первые 100 дней на посту.
- По состоянию на 18 апреля в Штатах ввели 209,4 млн доз вакцин.
- 50,4% взрослых американцев получили хотя бы одну дозу вакцины.