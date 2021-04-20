Путінський омбудсмен відмовився відвідувати Навального: "Побачу хвору людину і що?"

Глава Ради з прав людини при президенті РФ Валерій Фадєєв заявив, що не збирається відвідувати в колонії хворого опозиціонера Олексія Навального.

Джерело: російський "Интерфакс"

Пряма мова: "Ну, приїду, побачу хвору, нездорову людину, яка схудла, і що? Це пахне дешевим піаром. Ми і так уявляємо, що там відбувається. Поки абсолютно не плануємо (відвідувати - ред.)".

Деталі: Фадєєв вважає природним погіршення здоров'я Навального на тлі голодування і радить йому почати їсти.

На думку глави РПЛ, Навальному не потрібні "якісь інші лікарі", адже його вже возили в лікарню, коли у нього почалися проблеми зі спиною, і там його оглядав "цілий консиліум" "цілком професійних лікарів".

Нагадаємо: