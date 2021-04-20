Путинский омбудсмен отказался навещать Навального: "Увижу больного человека и что?"

Глава Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев заявил, что не собирается навещать в колонии больного оппозиционера Алексея Навального.

Источник: российский "Интерфакс"

Прямая речь: "Ну, приеду, увижу больного, нездорового, отощавшего человека и что? Это пахнет дешевым пиаром. Мы и так представляем, что там происходит. Пока совершенно не планируем".

Детали: Фадеев считает естественным ухудшение здоровья Навального на фоне голодания и советует ему начать есть.

По мнению главы СПЧ, Навальному не нужны "какие-то другие врачи", ведь его уже возили в больницу, когда у него начались проблемы со спиной, и там его осматривал "целый консилиум" "вполне профессиональных врачей".

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