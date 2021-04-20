Путинский омбудсмен отказался навещать Навального: "Увижу больного человека и что?"
Вторник, 20 апреля 2021, 15:06
Глава Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев заявил, что не собирается навещать в колонии больного оппозиционера Алексея Навального.
Источник: российский "Интерфакс"
Прямая речь: "Ну, приеду, увижу больного, нездорового, отощавшего человека и что? Это пахнет дешевым пиаром. Мы и так представляем, что там происходит. Пока совершенно не планируем".
Детали: Фадеев считает естественным ухудшение здоровья Навального на фоне голодания и советует ему начать есть.
По мнению главы СПЧ, Навальному не нужны "какие-то другие врачи", ведь его уже возили в больницу, когда у него начались проблемы со спиной, и там его осматривал "целый консилиум" "вполне профессиональных врачей".
Предыстория:
- Осужденного в России оппозиционного политика Алексея Навального, который объявил голодовку в исправительной колонии, перевели из медицинской части обратно в отряд.
- Врачи Алексея Навального заявляют о его критическом состоянии по результатам анализов и просят немедленно пустить их к пациенту.
- Администрация президента США Джо Байдена уже рассматривает разные варианты наказания России в случае смерти в тюрьме лидера оппозиции Алексея Навального.