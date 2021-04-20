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Путинский омбудсмен отказался навещать Навального: "Увижу больного человека и что?"

Вторник, 20 апреля 2021, 15:06
Путинский омбудсмен отказался навещать Навального: Увижу больного человека и что?

Глава Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев заявил, что не собирается навещать в колонии больного оппозиционера Алексея Навального.

Источник: российский "Интерфакс"

Прямая речь: "Ну, приеду, увижу больного, нездорового, отощавшего человека и что? Это пахнет дешевым пиаром. Мы и так представляем, что там происходит. Пока совершенно не планируем (навещать - ред.)".

Детали: Фадеев считает естественным ухудшение здоровья Навального на фоне голодания и советует ему начать есть.

По мнению главы СПЧ, Навальному не нужны "какие-то другие врачи", ведь его уже возили в больницу, когда у него начались проблемы со спиной, и там его осматривал "целый консилиум" "вполне профессиональных врачей".

Предыстория:

  • Осужденного в России оппозиционного политика Алексея Навального, который объявил голодовку в исправительной колонии, перевели из медицинской части обратно в отряд.
  • Врачи Алексея Навального заявляют о его критическом состоянии по результатам анализов и просят немедленно пустить их к пациенту.
  • Администрация президента США Джо Байдена уже рассматривает разные варианты наказания России в случае смерти в тюрьме лидера оппозиции Алексея Навального.

"Украинская правда" в Threads

Темы: НавальныйПутинРосcия
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