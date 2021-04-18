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США попередили Росію: Якщо Навальний помре, будуть наслідки

Неділя, 18 квітня 2021, 20:41
США попередили Росію: Якщо Навальний помре, будуть наслідки

Адміністрація президента США Джо Байдена розглядає різні варіанти покарання Росії у разі смерті у в'язниці лідера опозиції Олексія Навального.

Джерело: радник Байдена з питань національної безпеки Джейк Салліван в ефірі CNN

Пряма мова: "Ми повідомили російському уряду, що те, що відбувається з Навальний в ув'язненні, є їхньою відповідальністю, і вони будуть відповідати перед міжнародним співтовариством".

Деталі: За словами Саллівана, у США розглядають безліч варіантів реагування, однак поки він не став їх озвучувати.

"Але ми повідомили, що, якщо Навальний помре, будуть наслідки", - додав він.

Передісторія:

  • Навального, який оголосив голодування у виправній колонії, перевели з медичної частини назад у загін.
  • У суботу лікарі російського опозиціонера Олексія Навального заявили про його критичний стан за результатами аналізів і просять негайно пустити їх до пацієнта.
  • Соратники Навального закликали росіян вийти на мітинг 21 квітня.
  • Байден заявив, що вважає ситуацію з Навальним неприйнятною.

Українська правда

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Теми: СШАНавальнийРосія
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