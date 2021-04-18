США попередили Росію: Якщо Навальний помре, будуть наслідки

Адміністрація президента США Джо Байдена розглядає різні варіанти покарання Росії у разі смерті у в'язниці лідера опозиції Олексія Навального.

Джерело: радник Байдена з питань національної безпеки Джейк Салліван в ефірі CNN

Пряма мова: "Ми повідомили російському уряду, що те, що відбувається з Навальний в ув'язненні, є їхньою відповідальністю, і вони будуть відповідати перед міжнародним співтовариством".

Деталі: За словами Саллівана, у США розглядають безліч варіантів реагування, однак поки він не став їх озвучувати.

"Але ми повідомили, що, якщо Навальний помре, будуть наслідки", - додав він.

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