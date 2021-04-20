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Лукашенко радив депутату "Слуги народу", що робити з Донбасом

Вівторок, 20 квітня 2021, 15:42
Лукашенко радив депутату Слуги народу, що робити з Донбасом
belta.by

Самопроголошений президентом Білорусі Олександр Лукашенко й український депутат від "Слуги народу" Євген Шевченко на зустрічі, яка не була узгоджена з владою України, обговорювали можливості врегулювання ситуації на Донбасі.

Джерело: державне інформагентство Білорусі БЕЛТА

Деталі: Лукашенко заявив, що завжди готовий був виступити посередником між Україною та Росією, оскільки бажав, щоб "три братні народи були разом".

Він розповів, що обговорював мирний процес і з колишнім президентом України Петром Порошенком, і з нинішнім президентом Володимиром Зеленським.

За твердженням Лукашенка, Росія "багато чим може допомогти Україні в плані відновлення Донбасу", і він передавав такі пропозиції від Володимира Путіна Петру Порошенку: "Хороші були пропозиції. Але колишній президент відмовився".

Невизнаний президент Білорусі намагався переконати нардепа з партії Зеленського, що не Путін винен, а українські політики, які "не самостійні".

Пряма мова Лукашенка: "Нормалізація ситуації в проблемних точках України, перш за все на Донбасі, залежить тільки від України. Нехай, може, з завтрашнього дня, якщо піти за мінськими угодами і так далі, десь трошки зачепить у когось нерви, українські якісь інтереси. Але, повірте, в середньостроковій перспективі Україна виграє".

Більше деталей: Лукашенко також прокоментував ідею Леоніда Кравчука перенести переговорний процес із Мінська на інший міжнародний майданчик.

За словами Лукашенка, "якщо Україні це вигідно і піде на користь, ми будемо тільки вітати", але йому здається, що .в результаті "цей процес може затягнутися або взагалі зруйнуватися".

Передісторія:

  • Депутат Верховної Ради Євген Шевченко 20 квітня приїхав на зустріч до Олександра Лукашенка до Палацу Незалежності в Мінську, хоча фракція "Слуга народу" його не уповноважувала на це.
  • Голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко повідомив, що політсила вимагатиме пояснень від свого нардепа Євгена Шевченка з приводу зустрічі з Лукашенком.
  • Україна не визнає Лукашенка президентом Білорусі.
  • Голова української делегації в Тристоронній контактній групі з урегулювання ситуації на Донбасі Леонід Кравчук на початку квітня припустив, що переговори ТКГ після карантину можуть перенести з Білорусі до Польщі.

"Українська правда" у Threads

Теми: ЛукашенкоБілорусьСлуга народуДонбасПутін
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