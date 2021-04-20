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Лукашенко советовал депутату "Слуги народа", что делать с Донбассом 

Вторник, 20 апреля 2021, 15:42
belta.by

Самопровозглашенный президентом Беларуси Александр Лукашенко и украинский депутат от "Слуги народа" Евгений Шевченко на встрече, которая не была согласована с властями Украины, обсуждали возможности урегулирования ситуации на Донбассе.

Источник: государственное информагентство Беларуси БЕЛТА, которое цитирует лишь Лукашенко с этой встречи

Детали: Лукашенко заявил, что всегда готов был выступить посредником между Украиной и Россией, поскольку желал, чтобы "три братских народа были вместе".

Он рассказал, что обсуждал мирный процесс и с бывшим президентом Украины Петром Порошенко, и с нынешним президентом Владимиром Зеленским.

По утверждению Лукашенко, Россия "многим может помочь Украине в плане восстановления Донбасса", и он передавал такие предложения от Владимира Путина Петру Порошенко: "Хорошие были предложения. Но бывший президент отказался".

Непризнанный президент Беларуси пытался убедить нардепа из партии Зеленского, что не Путин виноват, а украинские политики, которые "не самостоятельны". 

Прямая речь Лукашенко: "Нормализация ситуации в проблемных точках Украины, прежде всего на Донбассе, зависит только от Украины. Пусть, может быть, с завтрашнего дня, если пойти по минским соглашениям и так далее, где-то немножко зацепит у кого-то нервы, украинские какие-то интересы. Но, поверьте, в среднесрочной перспективе Украина выиграет".

Больше деталей: Лукашенко также прокомментировал идею Леонида Кравчука перенести переговорный процесс из Минска на другую международную площадку. 

По словам Лукашенко, "если Украине это выгодно и пойдет на пользу, мы будем только приветствовать", но ему кажется, что .в результате "этот процесс может затянуться или вообще разрушиться".

Предыстория: 

  • Депутат Верховной Рады Евгений Шевченко 20 апреля приехал на встречу к Александру Лукашенко во Дворец Независимости в Минске, хотя фракция его не уполномочивала на это.
  • Глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко сообщил, что политсила потребует объяснений от своего нардепа Евгения Шевченко по поводу встречи с Лукашенко. 
  • Украина не признает Лукашенко президентом Беларуси.

Темы: ЛукашенкоБеларусьСлуга народаДонбассПутин


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