"Слуга народу" вимагатиме пояснень від свого нардепа через візит до Лукашенка

Глава партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко повідомив, що політсила вимагатиме пояснень від свого нардепа Євгенія Шевченка, який поїхав у Мінськ знайомитися з Олександром Лукашенком.

Джерело: Корнієнко в коментарі Українській правді

Дослівно: "Народний депутат Шевченко не був делегований фракцією, партією "Слуга народу", Міністерством закордонних справ чи Офісом президента на проведення будь-яких перемовин з офіційними особами Білорусі. Він також не перебуває у складі парламентської делегації до Республіки Білорусь.

Відповідно, всі зустрічі, які він проводить чи буде проводити, є його особистою ініціативою. Він діє як приватна особа, а не представник держави. Ми вважаємо, що подібні дії як мінімум порушують порядок реалізації зовнішньої політики в Україні та принцип узгодженості дій всіх гілок влади у міжнародних відносинах.

Очікується, що фракція вимагатиме від пана Шевченка пояснень по його поверненню".

Що було раніше: Шевченко приїхав на зустріч до Лукашенка у Палац Незалежності в Мінську і заявив, що завжди мріяв познайомитися.

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