Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

"Слуга народу" вимагатиме пояснень від свого нардепа через візит до Лукашенка

Вівторок, 20 квітня 2021, 12:30

Глава партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко повідомив, що політсила вимагатиме пояснень від свого нардепа Євгенія Шевченка, який поїхав у Мінськ знайомитися з Олександром Лукашенком.

Джерело: Корнієнко в коментарі Українській правді

Дослівно: "Народний депутат Шевченко не був делегований фракцією, партією "Слуга народу", Міністерством закордонних справ чи Офісом президента на проведення будь-яких перемовин з офіційними особами Білорусі. Він також не перебуває у складі парламентської делегації до Республіки Білорусь.

Відповідно, всі зустрічі, які він проводить чи буде проводити, є його особистою ініціативою. Він діє як приватна особа, а не представник держави. Ми вважаємо, що подібні дії як мінімум порушують порядок реалізації зовнішньої політики в Україні та принцип узгодженості дій всіх гілок влади у міжнародних відносинах.

Очікується, що фракція вимагатиме від пана Шевченка пояснень по його поверненню".

Що було раніше: Шевченко приїхав на зустріч до Лукашенка у Палац Незалежності в Мінську і заявив, що завжди мріяв познайомитися.

Нагадаємо:

Українська правда
Теми: Слуга народуОлександр Корнієнко ЛукашенкоБілорусь


powered by lun.ua
Головне сьогодні

РФ ввела обмеження на польоти над частиною окупованого Криму і Чорного моря - NOTAM

фото, відео"Слуга народу" поїхав знайомитися до Лукашенка

В ЄС уточнили, скільки військ Росія стягнула до кордонів України

Степанов: Україна пройшла пік захворюваності, але є важкі регіони

"Родинна компанія" Дубневича мала 200 кг золота, яке не потрапило під арешт

Нова посол України вирушила до США

Усі новини...
Слуга народу
Неприпустимо через день народження нехтувати карантином – Степанов
"Слуга народу" поїхав знайомитися до Лукашенка
Без масок, з конспірацією і салютом: "Схеми" про вечірку нардепа Тищенка
Останні новини
13:02
100 мільйонів доларів від МБРР: малий і середній бізнес може отримати пільгове кредитування
12:50
Поранення дитини у шкільному тирі: куля прошила мозок, стан вкрай важкий
12:47
В МЗС РФ натякнули, що Чехія сама винна у вибухах на складах
12:41
фото, відео"Мандрівка у Францію" за 300 євро: прикордонники ліквідували канал торгівлі людьми
12:39
Приватбанк призначив двох топменеджерів
12:35
Жінці, яка використовувала 12-річну доньку для жебракування, повідомили про підозру
12:30
"Слуга народу" вимагатиме пояснень від свого нардепа через візит до Лукашенка
12:28
Українці матимуть два довгих вікенди у травні
12:27
Меркель запевнила, що критикує Путіна в особистих розмовах
12:07
НБУ не буде переносити щорічне стрес-тестування банків – Шевченко
Усі новини...