Поїздку "слуги" до Лукашенка обговорять на засіданні фракції

Фракція "Слуга народу" планує у четвер, 22 квітня, провести збори, щоб дати оцінку зустрічі свого колеги Євгенія Шевченка з самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком.

Джерело: заступниця голови фракції Євгенія Кравчук у коментарі Українській правді

Пряма мова: "Ми плануємо цього тижня провести засідання фракції онлайн, в "Зумі". І я думаю, що ми обговоримо і цей випадок, і інші випадки, неприємні ситуації, в які потрапляли цього тижня члени депутатської фракції "Слуга народу".

Деталі: Цього тижня мав місце ще один скандал за участі "слуг". Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом порушення карантинних вимог у готелі на столичному Подолі — за даними ЗМІ, нардеп від "Слуги народу" Микола Тищенко влаштував там вечірку на честь дня народження своєї дружини. Гості заходили у готель без масок, їх також просили не виставляти у соцмережы фото та відео з події та не відмічати геолокацію.

Кравчук також зазначила, що на її думку, Шевченко зустрівся з Лукашенком як громадянин однієї країни з громадянином іншої.

Передісторія: Нардеп від "Слуги народу" Шевченко приїхав на зустріч до Лукашенка в Мінськ і заявив, що завжди мріяв з ним познайомитися.

Глава партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко заявив, що політсила вимагатиме пояснень від Шевченка.