Поездку "слуги" к Лукашенко обсудят на заседании фракции

Фракция "Слуга народа" планирует в четверг, 22 апреля, провести заседание, чтобы дать оценку встрече своего коллеги Евгения Шевченко с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко.

Источник: заместитель главы фракции Евгения Кравчук в комментарии Украинской правде

Прямая речь: "Мы планируем на этой неделе провести заседание фракции онлайн, в "Зуме". И я думаю, что мы обсудим и этот случай, и другие случаи, неприятные ситуации, в которые попадали на этой неделе члены депутатской фракции "Слуга народа".

Детали: На этой неделе имел место еще один скандал с участием "слуг". Полиция открыла уголовное производство по факту нарушения карантинных требований в гостинице на столичном Подоле - по данным СМИ, нардеп от "Слуги народа" Николай Тищенко устроил там вечеринку в честь дня рождения своей жены. Гости заходили в отель без масок, их также просили не выставлять в соцсетях фото и видео с события и не отмечать геолокацию.

Кравчук также отметила, что, по ее мнению, Шевченко встретился с Лукашенко как гражданин одной страны с гражданином другой.

Предыстория: Нардеп от "Слуги народа" Шевченко приехал на встречу к Лукашенко в Минск и заявил, что всегда мечтал с ним познакомиться.

Глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко заявил, что политсила потребует объяснений от Шевченко.