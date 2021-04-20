Поездку "слуги" к Лукашенко обсудят на заседании фракции

Фракция "Слуга народа" планирует в четверг, 22 апреля, провести заседание, чтобы дать оценку встрече своего коллеги Евгения Шевченко с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко.

Источник: заместитель главы фракции Евгения Кравчук в комментарии Украинской правде

Прямая речь: "Мы планируем на этой неделе провести заседание фракции онлайн, в "Зуме". И я думаю, что мы обсудим и этот случай, и другие случаи, неприятные ситуации, в которые попадали на этой неделе члены депутатской фракции "Слуга народа".

Детали: Кравчук также отметила, что, по ее мнению, Шевченко встретился с Лукашенко как гражданин одной страны с гражданином другой.

Позже "Слуга народа" сообщила на своем сайте, что в целом в повестке дня заседания в четверг будет обсуждение кандидатуры на должность министра энергетики Германа Галущенко, законопроекты, которые Верховная Рада планирует рассмотреть на следующей неделе, а также заслушивание информации от Евгения Шевченко и Николая Тищенко.

В частности, фракция требует от Шевченко объяснений относительно его встречи с Лукашенко. Ведь депутат не был делегирован "Слугой народа", Министерством иностранных дел или Офисом президента на проведение каких-либо переговоров с официальными лицами Беларуси.

Также депутаты обсудят ситуацию с инцидентом вокруг празднования дня рождения жены Николая Тищенко.

Предыстория: Нардеп от "Слуги народа" Шевченко приехал на встречу к Лукашенко в Минск и заявил, что всегда мечтал с ним познакомиться.

Глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко заявил, что политсила потребует объяснений от Шевченко.

Кроме того, полиция открыла уголовное производство по факту нарушения карантинных требований в гостинице на столичном Подоле - по данным СМИ, нардеп от "Слуги народа" Николай Тищенко устроил там вечеринку в честь дня рождения своей жены. Гости заходили в отель без масок, их также просили не выставлять в соцсетях фото и видео с события и не отмечать геолокацию.