Новые спутниковые снимки подтверждают увеличение войск РФ в Крыму и у границы

Новые спутниковые снимки показывают, что Россия разместила в оккупированном Крыму и возле украинской границы больше военной техники, чем об этом сообщалось ранее: речь идет об истребителях, боевых вертолетах, беспилотниках и другом.

Источник: The Wall Street Journal

Детали: Так, снимки частной компании подтверждают, что Россия перебросила военные самолеты в захваченном Крыму и на базы возле Украины. На фото видно, что истребители Су-30 построены на взлетной полосе авиабазы ​​в Крыму. Снимок сделан 16 апреля. В то же время, в конце марта истребителей там не было.

Кроме того, другие российские военные части на полуострове состоят из воздушно-десантных войск, мотострелковых и бронетанковых частей, боевых вертолетов, дымогенераторов, разведывательных беспилотников и военного госпиталя.

Отмечается, что в других регионах Россия также разместила самолеты Су-34, Су-30, Су-27, Су-25 и Су-24.

В частности, на снимке от 15 апреля видно корпус руссийский войск, полевой госпиталь, боевые вертолеты и военную технику на полигоны Опук в Крыму.

Satellite image / Maxar Technologies

На другом снимке, тоже от 15 апреля, можно увидеть воздушно-десантные войска на Ангарском полигоне на полуострове.

Satellite image / Maxar Technologies

Оккупанты также разместили российские самолеты Су-30 на авиабазе Саки в Крыму.

Satellite image / Maxar Technologies

Фото, сделанное еще 10 апреля, показывает мотострелковую бригаду на полигона погонов в российском Воронеже.

Satellite image / Maxar Technologies

Что предшествовало: На захваченном Россией полуострове оккупанты построили огромный военный городок, состоящий из основной и дополнительной частей.

Напомним: