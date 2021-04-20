Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Новые спутниковые снимки подтверждают увеличение войск РФ в Крыму и у границы

Вторник, 20 апреля 2021, 17:50
Новые спутниковые снимки подтверждают увеличение войск РФ в Крыму и у границы

Новые спутниковые снимки показывают, что Россия разместила в оккупированном Крыму и возле украинской границы больше военной техники, чем об этом сообщалось ранее: речь идет об истребителях, боевых вертолетах, беспилотниках и другом.

Источник: The Wall Street Journal

Детали: Так, снимки частной компании подтверждают, что Россия перебросила военные самолеты в захваченном Крыму и на базы возле Украины. На фото видно, что истребители Су-30 построены на взлетной полосе авиабазы ​​в Крыму. Снимок сделан 16 апреля. В то же время, в конце марта истребителей там не было.

Кроме того, другие российские военные части на полуострове состоят из воздушно-десантных войск, мотострелковых и бронетанковых частей, боевых вертолетов, дымогенераторов, разведывательных беспилотников и военного госпиталя.

Отмечается, что в других регионах Россия также разместила самолеты Су-34, Су-30, Су-27, Су-25 и Су-24. 

В частности, на снимке от 15 апреля видно корпус руссийский войск, полевой госпиталь, боевые вертолеты и военную технику на полигоны Опук в Крыму.

 
Satellite image / Maxar Technologies

На другом снимке, тоже от 15 апреля, можно увидеть воздушно-десантные войска на Ангарском полигоне на полуострове.

 
Satellite image / Maxar Technologies

Оккупанты также разместили российские самолеты Су-30 на авиабазе Саки в Крыму.

 
Satellite image / Maxar Technologies

Фото, сделанное еще 10 апреля, показывает мотострелковую бригаду на полигона погонов в российском Воронеже.

 
Satellite image / Maxar Technologies

Что предшествовало: На захваченном Россией полуострове оккупанты построили огромный военный городок, состоящий из основной и дополнительной частей.

Напомним:

"Украинская правда" в Threads

Темы: РосcияКрымармия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

картаПогода до 29 декабря: в Украине потеплеет до +10, но местами будет дождик

Командование внесло запрос на мобилизацию 500 тыс. военных – Арахамия

На Банковой раскрыли, о чем могут говорить Зеленский и Орбан

Пропагандиста из РФ, который призывал топить украинских детей, отравили – источник

инфографикаУкраинцы выбрали бы Чорновола, а не Кравчука, если бы сейчас оказались в 1991-м − КМИС

дополнено Воздушные силы сбили 28 "Шахедов" и 2 ракеты, которыми Россия атаковала Украину

Все новости...
Росcия
Санкции со временем еще сильнее ударят по России – ЕС
В Москве поставили ЗРК "Панцирь" на закрытой свалке - СМИ
В плену России находится более 25 тысяч гражданских с Украины – Лубинец
Последние новости
17:59
Папа Римский на рождественской мессе попросил о мире, в том числе в Украине
17:53
фото, видеоЛукашенко прилетел к Путину и угрожает Украине "крахом"
17:37
"Укрнафта" запустила новую скважину с суточным дебитом более 50 тонн
17:28
картаУкраинцев призывают воздержаться от походов в Карпаты
17:20
Минюст инициировал конфискацию активов компании, связанной с букмекером 1xbet
17:12
ОП: Украина ожидает решения G7 о конфискации активов РФ
17:03
Тайная вечеря в поле и украшеный гирляндами танк: фото Рождества на передовой
16:57
видеоВ Мадриде состоялся забег Санта Клаусов
16:45
Сколько стоит приготовить оливье перед Новым годом: сравнение цен
16:34
Россияне попали уже по третьей базе с гуманитаркой в Херсоне
Все новости...
Реклама: