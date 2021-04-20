Новые спутниковые снимки подтверждают увеличение войск РФ в Крыму и у границы
Новые спутниковые снимки показывают, что Россия разместила в оккупированном Крыму и возле украинской границы больше военной техники, чем об этом сообщалось ранее: речь идет об истребителях, боевых вертолетах, беспилотниках и другом.
Источник: The Wall Street Journal
Детали: Так, снимки частной компании подтверждают, что Россия перебросила военные самолеты в захваченном Крыму и на базы возле Украины. На фото видно, что истребители Су-30 построены на взлетной полосе авиабазы в Крыму. Снимок сделан 16 апреля. В то же время, в конце марта истребителей там не было.
Кроме того, другие российские военные части на полуострове состоят из воздушно-десантных войск, мотострелковых и бронетанковых частей, боевых вертолетов, дымогенераторов, разведывательных беспилотников и военного госпиталя.
Отмечается, что в других регионах Россия также разместила самолеты Су-34, Су-30, Су-27, Су-25 и Су-24.
В частности, на снимке от 15 апреля видно корпус руссийский войск, полевой госпиталь, боевые вертолеты и военную технику на полигоны Опук в Крыму.
На другом снимке, тоже от 15 апреля, можно увидеть воздушно-десантные войска на Ангарском полигоне на полуострове.
Оккупанты также разместили российские самолеты Су-30 на авиабазе Саки в Крыму.
Фото, сделанное еще 10 апреля, показывает мотострелковую бригаду на полигона погонов в российском Воронеже.
Что предшествовало: На захваченном Россией полуострове оккупанты построили огромный военный городок, состоящий из основной и дополнительной частей.
Напомним:
- Россия перебазировала штурмовики Су-25СМЗ из Ставропольского края на аэродромы временно оккупированного Крыма.
- 14 апреля в акваторию Черного моря вошли корабли военно-морских сил России для артиллерийской стрельбы по надводным и воздушным целям.