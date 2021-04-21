“Готуйте плечі і дітей”: Ізраїль планує другий раунд вакцинації проти COVID-19

Ізраїль планує другий раунд вакцинації проти COVID-19 через шість місяців, що включатиме вакцинацію дітей.

Джерело: Reuters з посиланням на заяву прем’єр-міністра країни Біньяміна Нетаньяху, The Times of Israel

Деталі: Нетаньяху порадив "підготувати свої плечі… і дітей".

Планується вакцинувати дітей у віці від 12 до 15 років після схвалення Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів США (FDA). Раніше в цьому місяці компанія Pfizer і її партнер BioNTech запросили дозвіл FDA для використання вакцини в цій віковій групі.

Нетаньяху сказав, що Ізраїль домовився з Pfizer і Moderna про покупку ще 16 мільйонів доз для 9,3 мільйона населення країни.

The Times of Israel зазначає, що прогноз Нетаньяху, імовірно, заснований на зауваженнях генерального директора Pfizer Альберта Бурла. Він заявив, що, на його думку, третя доза вакцини буде потрібна "десь через 6-12 місяців" після отримання перших двох доз, а потім - щорічно.

Нагадаємо: Вакцинація проти COVID-19 в Ізраїлі стартувала 20 грудня. Понад 50% громадян уже отримали обидві дози вакцини.