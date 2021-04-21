"Готовьте плечи и детей": Израиль планирует второй раунд вакцинации против COVID-19

Израиль планирует второй раунд вакцинации против COVID-19 через шесть месяцев, включающий вакцинацию детей.

Источник: Reuters со ссылкой на заявление премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху, The Times of Israel

Детали: Нетаньяху посоветовал "подготовить свои плечи... и детей".

Планируется вакцинировать детей в возрасте от 12 до 15 лет после одобрения Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA). Ранее в этом месяце компания Pfizer и ее партнер BioNTech запросили разрешение FDA для использования вакцины в этой возрастной группе.

Нетаньяху сказал, что Израиль договорился с Pfizer и Moderna о покупке еще 16 миллионов доз для 9,3 миллиона населения страны.

The Times of Israel отмечает, что прогноз Нетаньяху, вероятно, основан на замечаниях генерального директора Pfizer Альберта Бурла. Он заявил, что, по его мнению, третья доза вакцины потребуется "где-то через 6-12 месяцев" после получения первых двух доз, а затем - ежегодно.

Напомним: Вакцинация против COVID-19 в Израиле стартовала 20 декабря. Более 50% граждан уже получили обе дозы вакцины.