Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

"Готовьте плечи и детей": Израиль планирует второй раунд вакцинации против COVID-19

Среда, 21 апреля 2021, 05:35
Готовьте плечи и детей: Израиль планирует второй раунд вакцинации против COVID-19

Израиль планирует второй раунд вакцинации против COVID-19 через шесть месяцев, включающий вакцинацию детей.

Источник: Reuters со ссылкой на заявление премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху, The Times of Israel

Детали: Нетаньяху посоветовал "подготовить свои плечи... и детей".

Планируется вакцинировать детей в возрасте от 12 до 15 лет после одобрения Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA). Ранее в этом месяце компания Pfizer и ее партнер BioNTech запросили разрешение FDA для использования вакцины в этой возрастной группе.

Нетаньяху сказал, что Израиль договорился с Pfizer и Moderna о покупке еще 16 миллионов доз для 9,3 миллиона населения страны.

The Times of Israel отмечает, что прогноз Нетаньяху, вероятно, основан на замечаниях генерального директора Pfizer Альберта Бурла. Он заявил, что, по его мнению, третья доза вакцины потребуется "где-то через 6-12 месяцев" после получения первых двух доз, а затем - ежегодно.

Напомним: Вакцинация против COVID-19 в Израиле стартовала 20 декабря. Более 50% граждан уже получили обе дозы вакцины.

Темы: вакцинацияИзраилькоронавирус
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

картаПогода до 29 декабря: в Украине потеплеет до +10, но местами будет дождик

Командование внесло запрос на мобилизацию 500 тыс. военных – Арахамия

На Банковой раскрыли, о чем могут говорить Зеленский и Орбан

Пропагандиста из РФ, который призывал топить украинских детей, отравили – источник

инфографикаУкраинцы выбрали бы Чорновола, а не Кравчука, если бы сейчас оказались в 1991-м − КМИС

дополнено Воздушные силы сбили 28 "Шахедов" и 2 ракеты, которыми Россия атаковала Украину

Все новости...
вакцинация
Нужно ли вакцинироваться и продолжать действие COVID-сертификата – объясняет Минздрав
Нужно ли изолировать вакцинированного ребенка после контакта с больным ветрянкой – объясняет Минздрав
ЕС и Pfizer пересмотрели многолетний контракт на поставку вакцины, от которой отказываются страны
Последние новости
17:59
Папа Римский на рождественской мессе попросил о мире, в том числе в Украине
17:53
фото, видеоЛукашенко прилетел к Путину и угрожает Украине "крахом"
17:37
"Укрнафта" запустила новую скважину с суточным дебитом более 50 тонн
17:28
картаУкраинцев призывают воздержаться от походов в Карпаты
17:20
Минюст инициировал конфискацию активов компании, связанной с букмекером 1xbet
17:12
ОП: Украина ожидает решения G7 о конфискации активов РФ
17:03
Тайная вечеря в поле и украшеный гирляндами танк: фото Рождества на передовой
16:57
видеоВ Мадриде состоялся забег Санта Клаусов
16:45
Сколько стоит приготовить оливье перед Новым годом: сравнение цен
16:34
Россияне попали уже по третьей базе с гуманитаркой в Херсоне
Все новости...
Реклама: