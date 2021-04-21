У Києві за тиждень перевірили 6 тисяч ресторанів і магазинів, 7 закрили

За останній тиждень у столиці перевірили майже 6 тисяч ресторанів, нічних клубів та магазинів, 7 закладів закрили за порушення карантину.

Джерело: пресслужба мера Києва Віталія Кличка

Пряма мова Кличка: "За останній тиждень групи контролю перевірили майже 6 тисяч ресторанів, нічних клубів, кафе та магазинів, 7 закладів закрили. Загалом на керівників та власників закладів склали 286 адміністративних протоколів і виписали штрафи від 34 до 170 тисяч гривень".

Деталі: Мер нагадав, що функції контролю за дотриманням обмежень уряд поклав на правоохоронні органи.

Але їм допомагають спеціальні міські групи контролю, до яких входять співробітники Держпродспоживслужби, Муніципальної охорони, райуправлінь торгівлі та благоустрою.

Кличко закликав мешканців столиці і підприємців дотримуватися карантину і не наражати відвідувачів закладів на небезпеку.

Що було раніше: На вихідних у центрі Києва закрили 5 ресторанів за порушення вимог карантину.

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