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У Києві за тиждень перевірили 6 тисяч ресторанів і магазинів, 7 закрили

Середа, 21 квітня 2021, 12:57
У Києві за тиждень перевірили 6 тисяч ресторанів і магазинів, 7 закрили
ФОТО З FACEBOOK МИКОЛИ ПОВОРОЗНИКА

За останній тиждень у столиці перевірили майже 6 тисяч ресторанів, нічних клубів та магазинів, 7 закладів закрили за порушення карантину.

Джерело: пресслужба мера Києва Віталія Кличка

Пряма мова Кличка: "За останній тиждень групи контролю перевірили майже 6 тисяч ресторанів, нічних клубів, кафе та магазинів, 7 закладів закрили. Загалом на керівників та власників закладів склали 286 адміністративних протоколів і виписали штрафи від  34 до 170 тисяч гривень".

Деталі: Мер нагадав, що функції контролю за дотриманням обмежень уряд поклав на правоохоронні органи. 

Але їм допомагають спеціальні міські групи контролю, до яких входять співробітники Держпродспоживслужби, Муніципальної охорони, райуправлінь торгівлі та благоустрою.

Кличко закликав мешканців столиці і підприємців дотримуватися карантину і не наражати відвідувачів закладів на небезпеку.  

Що було раніше: На вихідних у центрі Києва закрили 5 ресторанів за порушення вимог карантину.

Передісторія: 

  • З 5 квітня у столиці діють посилені карантинні заходи: заклади громадського харчування працюють тільки на виніс чи доставку. Готелі забезпечують гостей сніданками та організовують харчування в номерах.
  • Слідчі відкрили кримінальне провадження за фактом порушення карантинних вимог у готелі на столичному Подолі, де депутат від "Слуги народу" Микола Тищенко влаштував вечірку на честь дня народження своєї дружини.

Українська правда

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Теми: Київкарантинкоронавірус
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