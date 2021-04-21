В Киеве за неделю проверили 6 тысяч ресторанов и магазинов, 7 закрыли

За последнюю неделю в столице проверили почти 6 тысяч ресторанов, ночных клубов и магазинов, 7 заведений закрыли за нарушение карантина.

Источник: пресс-служба мэра Киева Виталия Кличко

Прямая речь Кличко: "За последнюю неделю группы контроля проверили почти 6 тысяч ресторанов, ночных клубов, кафе и магазинов, 7 заведений закрыли. Всего на руководителей и владельцев заведений составили 286 административных протоколов и выписали штрафы от 34 до 170 тысяч гривен".

Детали: Мэр напомнил, что функции контроля за соблюдением ограничений правительство возложило на правоохранительные органы.

Но им помогают специальные городские группы контроля, в которые входят сотрудники Госпродпотребслужбы, Муниципальной охраны, райуправлений торговли и благоустройства.

Кличко призвал жителей столицы и предпринимателей соблюдать карантин и не подвергать посетителей заведений опасности.

Что было раньше: На выходных в центре Киева закрыли 5 ресторанов за нарушение требований карантина.

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