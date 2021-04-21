В Киеве за неделю проверили 6 тысяч ресторанов и магазинов, 7 закрыли
За последнюю неделю в столице проверили почти 6 тысяч ресторанов, ночных клубов и магазинов, 7 заведений закрыли за нарушение карантина.
Источник: пресс-служба мэра Киева Виталия Кличко
Прямая речь Кличко: "За последнюю неделю группы контроля проверили почти 6 тысяч ресторанов, ночных клубов, кафе и магазинов, 7 заведений закрыли. Всего на руководителей и владельцев заведений составили 286 административных протоколов и выписали штрафы от 34 до 170 тысяч гривен".
Детали: Мэр напомнил, что функции контроля за соблюдением ограничений правительство возложило на правоохранительные органы.
Но им помогают специальные городские группы контроля, в которые входят сотрудники Госпродпотребслужбы, Муниципальной охраны, райуправлений торговли и благоустройства.
Кличко призвал жителей столицы и предпринимателей соблюдать карантин и не подвергать посетителей заведений опасности.
Что было раньше: На выходных в центре Киева закрыли 5 ресторанов за нарушение требований карантина.
Предыстория:
- С 5 апреля в столице действуют усиленные карантинные меры: заведения общественного питания работают только на вынос или доставку. Отели обеспечивают гостей завтраками и организуют питание в номерах.
- Следователи открыли уголовное производство по факту нарушения карантинных требований в гостинице на столичном Подоле, где народный депутат от "Слуги народа" Николай Тищенко устроил вечеринку в честь дня рождения своей жены.