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В Киеве за неделю проверили 6 тысяч ресторанов и магазинов, 7 закрыли

Среда, 21 апреля 2021, 12:57
В Киеве за неделю проверили 6 тысяч ресторанов и магазинов, 7 закрыли
ФОТО С FACEBOOK НИКОЛАЯ ПОВОРОЗНИКА

За последнюю неделю в столице проверили почти 6 тысяч ресторанов, ночных клубов и магазинов, 7 заведений закрыли за нарушение карантина.

Источник: пресс-служба мэра Киева Виталия Кличко

Прямая речь Кличко: "За последнюю неделю группы контроля проверили почти 6 тысяч ресторанов, ночных клубов, кафе и магазинов, 7 заведений закрыли. Всего на руководителей и владельцев заведений составили 286 административных протоколов и выписали штрафы от 34 до 170 тысяч гривен".

Детали: Мэр напомнил, что функции контроля за соблюдением ограничений правительство возложило на правоохранительные органы.

Но им помогают специальные городские группы контроля, в которые входят сотрудники Госпродпотребслужбы, Муниципальной охраны, райуправлений торговли и благоустройства.

Кличко призвал жителей столицы и предпринимателей соблюдать карантин и не подвергать посетителей заведений опасности.

Что было раньше: На выходных в центре Киева закрыли 5 ресторанов за нарушение требований карантина.

Предыстория: 

  • С 5 апреля в столице действуют усиленные карантинные меры: заведения общественного питания работают только на вынос или доставку. Отели обеспечивают гостей завтраками и организуют питание в номерах.
  • Следователи открыли уголовное производство по факту нарушения карантинных требований в гостинице на столичном Подоле, где народный депутат от "Слуги народа" Николай Тищенко устроил вечеринку в честь дня рождения своей жены.

Украинская правда
Темы: Киевкарантинкоронавирус
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